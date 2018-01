Presidente CIO | le olimpiadi di PyeongChang possono mandare un messaggio di pace al mondo

Calcio : Carlo Tavecchio Presidente della Lega A? E’ lui il candidato più probabile : E’ proprio il caso di dirlo: grandi manovre all’interno della Lega Serie A in vista dell’assemblea di venerdì mattina, l’ennesima convocata per il rinnovo dell’asset dirigenziale dopo nove mesi di commissariamento affidato a Carlo Tavecchio. Ebbene potrebbe essere proprio Tavecchio, commissario in carica fino a lunedì prossimo e presidente federale dimissionario, a occupare lo “scranno più alto” alla ...

Addio Silvio Albini - Presidente del Cotonificio Abini : E’ mancato all’età di 61 anni a causa di un malore l’imprenditore Silvio Albini, presidente del Cotonificio Albini, storica azienda bergamasca produttrice di tessuti per camiceria. [Leggi anche Albini trasforma via della Spiga] A capo dell’azienda dai primi anni Ottanta, il suo contributo è stato determinante per l’espansione internazionale. Vero ambasciatore del made in Italy nel mondo, è stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 2015. Silvio ...

Stefano Lupi (Presidente Confcommercio Terni) : "NO a nuovi centri commerciali" : Contestata la proposta di variante urbanistica proposta dal Comune di Terni per l'area Prampolini. Necessari piuttosto innovativi percorsi di partecipazione, finalizzati alla definizione di politiche ...

Al Presidente del Kazakistan piacciono moltissimo gli apostrofi : Il paese vuole passare dall'alfabeto cirillico a quello latino: ma il dittatore Nazarbayev ha voluto dire la sua e i linguisti non ne sono felici The post Al presidente del Kazakistan piacciono moltissimo gli apostrofi appeared first on Il Post.

Ora D'Alema sogna l'inciucio Serve governo del Presidente : "Dopo il voto ci vorrà un governo del presidente e noi daremo il nostro contributo". A parlare è Massimo D'Alema che, dopo le elezioni, sogna "una convergenza di tanti partiti diversi attorno a obiettivi molto limitati". E al Partito democratico, con cui ha litigato fino a qualche giorno fa, manda un "pizzino" pacificatore: "Non facciamoci del male, creiamo le condizioni per un ...

Calcio - Tommasi : "Io Presidente? Si tornerebbe a parlare di calcio in Federazione" : Boniek ha detto che il presidente federale conta poco e che il calcio è in mano alla politica? Potrò saperlo meglio se farò il presidente... E' sicuramente un ruolo di grande responsabilità e sceglie ...

Calciomercato Milan/ News - Il Presidente del Boca Juniors è fiducioso per Gustavo Gomez (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Gustavo Gomez sembra destinato a partire e piace al Boca Juniors, come affermato dal presidente Angelici.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Colpo di scena nel futuro di Centurion : l’annuncio del Presidente del Boca! E su Gustavo Gomez : Per il passaggio di Centurion al Malaga sembrava tutto fatto. L’attaccante del Genoa era ad un passo dal trasferimento in Spagna ma nelle ultime ore l’allenatore degli spagnoli Michel è stato esonerato e il passaggio dell’esterno argentino si è complicato. Inoltre il presidente del Boca Juniors, Angelici, ha fatto un annuncio che sa di Colpo di scena. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘TyC Sports’: “Non so se andrà ...

Roma - rottura tifosi-Pallotta : pesanti striscioni contro il Presidente giallorosso [FOTO] : striscioni PALLOTTA – La Roma non sta attraversando un buon momento, la squadra di Di Francesco è reduce da partite deludenti ma in casa giallorossa bisogna fare i conti anche con altri problemi fuori dal campo. Dopo il caso Nainggolan che adesso sembra rientrato, furia di alcuni tifosi contro il presidente Pallotta. I supporter non hanno gradito alcune dichiarazioni del numero uno giallorosso, è stato chiesto di inserire più telecamere ...

De Laurentiis su Verdi e Deulofeu/ Calciomercato Napoli - il Presidente : ufficializzato il francese Machach : De Laurentiis su Verdi e Deulofeu, Calciomercato Napoli news: il Presidente degli azzurri torna a parlare del possibile arrivo in Campania degli esterni Gerard Deulofeu e Simone Verdi. (Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:33:00 GMT)

Calcio - chi sarà il CT dell’Italia? Tesoretto da 10 milioni di euro : sfida tra Ancelotti - Conte e Mancini. In attesa del Presidente… : Il rebus sul prossimo CT della Nazionale Italiana di Calcio si risolverà probabilmente soltanto in estate. Ora siamo nel pieno della campagna elettorale che a fine gennaio condurrà alla nomina del Presidente della FIGC dopo le dimissioni di Carlo Tavecchio: spetterà a lui scegliere chi guiderà la nostra Nazionale dopo la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Sono tanti i nomi che si rincorrono ma difficilmente avremo ...

'Ndrangheta in Veneto : arrestato il Presidente del Mogliano Calcio Marco Gaiba : Dall'accoglienza ai migranti alla fornitura di vino e preparati per la pizza a ristoranti in Germania, dal taglio di alberi al turismo, dalla vendita del pescato dei porti di Cirò Marina e Cariati (...

'Ndrangheta in Veneto : arrestato il Presidente del Mogliano Calcio Marco Gaiba : Niente sfuggiva alla mire fameliche della cosca Farao-Marincola di Cirò Marina, una delle più potenti della 'Ndrangheta, che andava a braccetto con la politica e si avvaleva di imprenditori ...