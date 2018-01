Ponti 2018 | come approfittare di 33 giorni di vacanza prendendo solo 9 di ferie in un anno

Ponti e feste patronali nel 2018 : extra ad Andria - Bari - Corato e Trani : ... salvato grazie alle pratiche di primo soccorso Condividi Tweet Le notizie più commentate Lutto per l'attore Riccardo Scamarcio, muore il padre Emilio Cronaca gio 16 novembre Aveva 64 anni. Grande ...

Ecco quali saranno i Ponti del 2018 : Il calendario 2017 è stato particolarmente generoso sul fronte dei ponti, ma anche il suo successore sembra promettere bene. Certo, in questo 2018 l’Epifania, la Festa della Repubblica del 2 giugno e l’Immacolata dell’8 dicembre cadono di sabato. Ma il 25 aprile è pur sempre un mercoledì, un’occasione ghiottissima per riposare cinque giorni consecutivi con soli due di ferie; e il 1° maggio, Festa dei lavoratori, si festeggia di martedì. Anche ...

Come organizzare i Ponti nel 2018 (e stare a casa 27 giorni) : È vero, ve lo avevamo già detto: il 2018 non sarà un anno particolarmente fortunato per chi vuole passare qualche giorno in...

Vacanze - tutti i Ponti del 2018. Le strategie per pianificare al meglio i giorni di ferie : Per gli strateghi delle ferie si preannuncia un 2018 di ponti e Vacanze. I lavoratori più attenti al calendario potranno godersi infatti 33 giorni di riposo consumando soltanto 10 giorni di ferie. Già la prima settimana dell’anno infatti si è aperta con un lunedì festivo e si concluderà con un altra festività, l’Epifania, che quest’anno cade di sabato. Ma per dare il via al vero conteggio, bisogna aspettare la fine di ...

Ponti - Pasqua - Natale e weekend lunghi nel 2018 : molte feste cadono di sabato e domenica : Dopo la scorpacciata di weekend lunghi e Ponti del 2017, calendario alla mano il 2018 non sarà altrettanto propizio, perché molte delle festività nazionali cadranno proprio nel fine settimana. Ma non tutto è perduto e resta qualche buona occasione da sfruttare.L'anno che verrà inizia bene, con il primo gennaio che cade di lunedì, mentre l'epifania arriva di sabato e annulla l'opportunità di ...

Il calendario non aiuta - il 2018 anno con pochi Ponti - : Dopo un 2017 prodigo di sabati e domeniche collegati alle festività, l'anno che è appena iniziato non darà le stesse soddisfazioni ai vacanzieri perché molte ricorrenze coincideranno con i fine ...

Quanti Ponti nel 2018? Dieci giorni di ferie diventano 26 di vacanza : ROMA - A inizio anno tutti gli sguardi si concentrano sui calendari, alla ricerca di giorni da 'attaccare' alle ferie per organizzarsi vacanze o solo sognare di staccare dal lavoro. E anche quest'anno ...

Calendario 2018 : ecco tutti i Ponti e i giorni festivi del nuovo anno : Termina un 2017 con tanti weekend lunghi e ponti, inizia un 2018 purtroppo più “avaro” perché molte delle feste nazionali cadranno proprio nel fine settimana. Nel dettaglio, dopo il primo gennaio di lunedì, l’Epifania sarà di sabato: quindi niente ponte nelle festività natalizie. Pasqua e Pasquetta saranno l’1 e il 2 aprile, e la festa successiva sarà quella della Liberazione, il 25 aprile, mercoledì: nonostante ...

Le cose da non scordare nel 2018 : un anno di Ponti - mondiali ed elezioni : Un anno che ha il 1 gennaio di lunedì è perfetto per i buoni propositi, che si cominciano sempre con il primo giorno della settimana. Così è questo 2018, ricco di appuntamenti e anniversari, un po’ meno di ponti e feste ben posizionate. Rispetto al predecessore che finiva in 17, ci sono meno giornate considerate sfortunate in partenza, e c’è una domenica di Pasqua che per davvero, non per scherzo, cade il primo d’aprile. Perfetto per un ...

Tutti i giorni festivi e i Ponti del 2018 : Il calendario delle festività fisse del 2018, per programmare già da ora vacanze e weekend lunghi The post Tutti i giorni festivi e i ponti del 2018 appeared first on Il Post.

Tutti i Ponti e i giorni festivi del 2018 : Il calendario delle festività fisse del 2018, per programmare già da ora ponti e ferie The post Tutti i ponti e i giorni festivi del 2018 appeared first on Il Post.

Calendario scolastico 2018 : quali i Ponti possibili? : Tra un paio di giorni ci saremo già tuffati nel 2018 e in base al Calendario scolastico, la fine delle vacanze natalizie è più vicina. Quando si potrà tornare in vacanza? quali ponti sono possibili a ridosso delle festività nazionali? ponti possibili per il 2018, Calendario scolastico Le vacanze e i ponti più vicini all’inizio […] L'articolo Calendario scolastico 2018: quali i ponti possibili? proviene da Scuolainforma.

Ponti 2018/ Date e calendario delle feste del nuovo anno : come ritagliarsi le mini vacanze : PONTI 2018, Date e calendario delle feste del nuovo anno: come ritagliarsi le mini vacanze. Le ultime notizie sulle occasioni da non lasciarsi scappare per rilassarsi (Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:15:00 GMT)

2018 - calendario a sorpresa : pochi Ponti ma tutti lunghi e diventano mini vacanze : Nell’anno prossimo poche le occasioni ma con facili combinazioni per stare più a lungo via dal lavoro. Ecco la guida per orientarsi tra le festività