Piazza Affari ripiega -0 | 2% | denaro su Telecom e Mondadori

Banche in rally a Piazza Affari : (Teleborsa) - Buona giornata per le Banche a Piazza Affari , complice un quadro economico positivo e la progressiva riduzione dello spread. In vetta al paniere principale viaggia al momento Finecobank ...

Milano - a Piazza Affari sono sempre di più i parcheggiatori abusivi : Milano, a Piazza Affari sono sempre di più i parcheggiatori abusivi L’inviato Capitan Ventosa testimonia questo malcostume diffuso Continua a leggere L'articolo Milano, a Piazza Affari sono sempre di più i parcheggiatori abusivi sembra essere il primo su NewsGo.

Piazza Affari corre con le altre borse dopo rally mercati asiatici : (Teleborsa) - Ottima giornata anche per le borse europee e Piazza Affari , che partono con un convincente rialzo, in scia al rally messo a segno dai mercati asiatici ed all'ottima performance di Wall ...

Italo sbarca a Piazza Affari : Italo accelera verso Piazza Affari . La società rende noto, infatti, di aver presentato oggi la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e ...

Piazza Affari apre in rialzo - Ftse Mib +0 - 4% a 23.985 punti : Apertura in rialzo per Piazza Affari. All'inizio delle contrattazioni, l'indice Ftse Mib segna infatti un progresso dello 0,4% a 23.985 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche le altre principali ...

Le banche tornano protagoniste a Piazza Affari : +13% nel 2018 : A favorire la spinta l'allungo dell'economia reale, certificata dall'aggiornamento del World Economic Outlook, così come la conferma stamane della politica espansiva del Giappone, in attesa di una ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari vicina ai 24.000 punti (23 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI proverà a raggiungere i 24.000 punti. Nella giornata sono attesi dati macroeconomici dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 03:27:00 GMT)

Piazza Affari chiude in rialzo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 59% : Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che a Piazza Affari termina gli scambi in progresso dello 0,59% a 23.890,18 punti.

Scoppia il risiko in Francia Mondadori vola a Piazza Affari Stravolti i piani dei Berlusconi : Reworld Media scompagina i piani della famiglia Berlusconi in Francia e mette le ali al titolo Mondadori. Dopo le indiscrezioni arrivate nel fine settimana da Parigi secondo cui l'editore d'Oltralpe titolare di riviste come Marie France e Te'le' Magazine Segui su Affaritaliani.it

Yoox vola a Piazza Affari (+24 - 1%) dopo opa Richemont a 38 euro : Roma, 22 gen. (askanews) - A Piazza Affari vola il titolo del lusso Yoox Net-A-Porter che alle 16.24 faceva registrare un rialzo del 24,12%, a 37,56 euro dopo l'annuncio del lancio di un'Opa ...

Piazza Affari positiva in un'Europa piatta. Yoox vola verso prezzo OPA : (Teleborsa) - Piazza Affari sceglie la via degli acquisto dopo un avvio debole, in un'Europa poco mossa . Assimilata la notizia dello shutdown negli Stati Uniti, gli investitori si stanno concentrando ...

Piazza Affari azzera le perdite - Yoox si avvicina a prezzo Opa : Roma, 22 gen. (askanews) Piazza Affari dopo un avvio negativo, azzera le perdite con l'Ftse Mib che guadagna lo 0,09%, a 23.770 punti. Sul listino, il titolo di Yoox Net-A-Porter si avvina sempre più ...