Perché Trump impone dazi su pannelli solari e lavatrici

Wolff : "Vi spiego Perché Trump ha poche chance di finire il suo mandato alla Casa Bianca" : NEW YORK - L'ultima ramificazione di 'Fire and Fury', il libro di Michael Wolff su retroscena, drammi e tradimenti alla Casa Bianca, riguarda di nuovo Stephen Bannon, per molti mesi il consigliere più ...

Wolff : «Vi spiego Perché Trump ha poche chance di finire il suo mandato alla Casa Bianca» : Intervista esclusiva all’autore di “Fire and Fury”, il libro su retroscena, drammi e tradimenti alla Casa Bianca che ha sconvolto l’entourage di Trump e portato alla cacciata dell’ex consigliere e stratega del presidente, Stephen Bannon...

Perchè Trump vuole testate nucleari a basso rendimento? : Secondo i sostenitori della bozza della nuova Nuclear Post Review di Trump, in qualsiasi conflitto con la Russia sul fianco orientale della Nato, Mosca utilizzerebbe delle armi nucleari tattiche. I russi, secondo la visione statunitense, utilizzerebbero tali asset a potenza scalare puntando sulla riluttanza americana nell’impiegare la linea leggera e pesante Trident imbarcata sugli Ohio per un conflitto termonucleare che non avrebbe un ...

Trump ai media - pazzi perchè ho vinto : NEW YORK, 14 GEN - Nuovo attacco a quello che definisce il 'mainstream' dei media da parte di Donale Trump: "Stanno uscendo pazzi per il fatto che abbiamo vinto", scrive il tycoon su Twitter dalla sua ...

Trump ai media : "Pazzi Perché ho vinto" : 5.50 Nuovo attacco a quello che definisce il 'mainstream' dei media, da parte di Donald Trump: "Stanno uscendo pazzi per il fatto che abbiamo vinto", scrive il presidente americano su Twitter dalla sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida. "Riportano così tante fake news, non provano neanche a correggerle quando sono sbagliate", scrive Trump. "Promuovono il fake book (il libro scandalistico di Michael Wolff sulla Casa Bianca, ndr) ...

Ecco Perché Twitter non bloccherà mai l’account di Donald Trump : Dopo i tweet razzisti, folli e arrabbiati, perché Twitter non blocca l’account di Trump? Se lo chiedono da settimane diversi utenti e Twitter ha deciso di dare una risposta scritta, pur senza mai citare direttamente il presidente degli Stati Uniti d’America. “Twitter è qui per servire e aiutare il progredire della conversazione pubblica globale. I leader mondiali eletti svolgono un ruolo cruciale all’interno di quella ...

Ecco Perché Twitter non bloccherà mai l’account di Donald Trump : Dopo i tweet razzisti, folli e arrabbiati, perché Twitter non blocca l’account di Trump? Se lo chiedono da settimane diversi utenti e Twitter ha deciso di dare una risposta scritta, pur senza mai citare direttamente il presidente degli Stati Uniti d’America. “Twitter è qui per servire e aiutare il progredire della conversazione pubblica globale. I leader mondiali eletti svolgono un ruolo cruciale all’interno di quella ...

Trump ''fuoco e furia'' Perché ora un libro fa tremare il presidente : "Ma il peggio per lui deve ancora venire E Bannon si vendicherà" di Antonello Guerrera Ian Bremmer, presidente del think tank Eurasia Group e coniatore del termine "G Zero" (un mondo oramai senza ...

Twitter ha spiegato Perché non banna @realDonaldTrump : Un post del social network dice – senza citarlo direttamente – che censurarlo danneggerebbe il dibattito pubblico The post Twitter ha spiegato perché non banna @realDonaldTrump appeared first on Il Post.

Rottura fra Trump e Bannon : Perché e cosa cambierà nella politica americana : Le dichiarazioni che Steve Bannon avrebbe affidato all'imminente libro di Michael Wolff, nelle quali definisce "traditore" e "non patriottico" il presunto 'incontro del figlio e del genero di Donald Trump con una funzionaria russa, hanno suscitato la veemente risposta dello stesso Presidente. Come si può spiegare quest'improvviso scontro tra Trump e il suo ex stratega, e quali conseguenze avrà sulla politica americana?Sebbene oggi ...

Ecco Perché Apple potrebbe comprare Netflix (con l'aiutino di Trump) : La suggestione arriva dagli analisti della banca d'investimento Citigroup, secondo cui c'è una probabilità del 40% che la Mela - già interessata al mercato della tv in streaming - si compri Netflix, ...

L’indagine sui rapporti tra Trump e la Russia iniziò Perché qualcuno si ubriacò e parlò troppo : Lo ha scritto il New York Times: a parlare fu George Papadopoulos e lo fece in un bar di Londra con un importante diplomatico australiano The post L’indagine sui rapporti tra Trump e la Russia iniziò perché qualcuno si ubriacò e parlò troppo appeared first on Il Post.

Trump contro Amazon : "Perché il Servizio Poste non alza i prezzi?" : In un tweet pubblicato dal proprio account il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha auspicato che l'agenzia del governo responsabile del Servizio postale statunitense applichi tariffe più alte ad Amazon e ad altre piattaforme di vendita online. "Perché lo United States Post Office, che sta perdendo molti miliardi di dollari all'anno, fa pagare così poco ad Amazon e ad altri per consegnare i loro pacchi, rendendo ...

Ecco Perché Trump taglia i fondi all’Onu. È tensione con l’Europa : L’amministrazione Trump vuole tagliare 285 milioni di dollari di finanziamento alle Nazioni Unite per il 2018. Il piano è stato annunciato subito dopo che i Paesi membri avevano raggiunto un accordo sul bilancio 2017-2018, pari a 5,4 miliardi di dollari...