Per chi votano i giovani che ascoltano Sfera Ebbasta?

Vaiolo - scienziati pubblicano la 'ricetta' Per creare un virus simile. Rischio imitatori? : Il mondo ora è più vulnerabile al Vaiolo'. Una opinione condivisa anche da Andreas Nitsche del Robert Koch Institute in Germany, che ha commentato: 'Se qualcuno vuole ricostruire un altro virus ...

Guerra commerciale Usa-Cina : chi ci Perde di più? : ... non solo altro che il primo tassello di un mosaico molto più ampio che punta a rivedere le regole di scambio tra gli Usa e tutto il resto del mondo; inevitabile pensare al ritorno della questione ...

Ecofin - Padoan su elezioni : ministri europei preoccupati Per rischio politico : E' quanto ha riferito il ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, a margine della riunione dell'Ecofin.

Narni - Perdita a Porta della Fiera : Intervento del Servizio idrico - possibile chiusura dell'acqua : Narni Tecnici del Servizio idrico sono tempestivamente intervenuti stamattina a Narni per riparare un guasto verificatosi in un tratto della tubatura del centro storico. L'Intervento, in ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : chi vincerà il medagliere? Sarà duello Norvegia-Germania - Stati Uniti terzo incomodo. Francia Per la sorpresa : Mancano oramai meno di tre settimane all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. È dunque tempo di pronostici, e soprattutto di ipotizzare quali saranno le posizioni nel medagliere della rassegna iridata. Le proiezioni attuali ci restituiscono un duello tra Norvegia e Germania per il primato. La sfida tra le due nazionali potrebbe giocarsi soprattutto su due terreni, quello del biathlon (con le stelle Johannes Thingnes ...

“Tutto davanti a questi occhi” - se ritorna la “razza bianca” niente deve essere dato Per scontato : Serata importante ieri all’Auditorium di Roma. L’ex leader del Pd ed ex sindaco di Roma Walter Veltroni, da anni regista e autore tv, ha presentato Tutto davanti a questi occhi. Prodotto da Palomar di Carlo Degli Esposti e da Sky, il documentario è sostanzialmente una lunga, intensa intervista di Veltroni a Sami Modiano, 87 anni, sopravvissuto ai campi di sterminio di Birkenau e Auschwitz. Veltroni ha semplicemente mostrato il racconto di ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : chiusa la curva dell’Atalanta - stop Per 4 calciatori : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori Squalificati per i prossimi turni di Serie ...

BPer Banca accoglie gruppo di universitari turchi : Milano, 22 gen. (AdnKronos) - Bper Banca ha ospitato nei giorni scorsi nella sede della direzione territoriale Lombardia-Triveneto in Via Negri a Milano una delegazione di studenti senior della Bilkent University di Ankara. La Bilkent University è una università privata della turchia, che ha come ob

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 25 gennaio : il piano di Cecchini Per il capitano Olivieri : Archiviato il successo della prima messa in onda e la conferma ulteriore del secondo appuntamento, giovedì 25 gennaio alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie Rai con la terza serata della nuova stagione sulle peripezie dell’ormai celebre sacerdote di Gubbio, interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi mentre la ...

L'affondo di easyJet : "Per Alitalia - proposta in linea al 100% con le richieste dei commissari" : ROMA - Gli inglesi di easyJet si sentono in pole position nella corsa all'acquisizione di Alitalia. Frances Ouseley, direttrice per l'Italia del vettore britannico, viene allo scoperto. La manager ...

Allerta maltempo e rischio valanghe sulle Alpi - in azione elicotteri Per evacuare turisti bloccati : valanghe, neve, maltempo: la situazione meteo preoccupa al Nord nella zona delle Alpi. Le condizioni sono critiche in Alto Adige, Val d'Aosta e Piemonte e per il prossimo fine settimana le previsioni meteo annunciano nuova neve.In Alto Adige, soprattutto in val Venosta, alcune strade sono state chiuse per precauzione ed è alto il rischio valanghe. Stessa Allerta anche in varie zone d'Italia.La scorsa notte una slavina ha colpito e ...

Roma – Questo il comunicato della Regione Lazio: "La Giunta regionale del Lazio ha approvato nella seduta odierna la delibera di proposta di declaratoria di eccezionalità

