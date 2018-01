Parla il preside della ragazza abusata | “Quel tema l’abbiamo fatto fare apposta” Foto

Il vicepresidente americano Mike Pence inizia a Parlare e nel Knesset volano schiaffi : I deputati arabo israeliani hanno interrotto l'intervento del vicepresidente Usa Mike Pence non appena questi ha cominciato a parlare alla Knesset, il parlamento israeliano. Un deputato ha alzato un cartello con su scritto 'Gerusalemme è la capitale della Palestina', mentre il resto dell'aula applaudiva. Poco dopo i membri della sicurezza della Knesset hanno provveduto ad allontanare dall'aula i deputati più ...

Catalogna - gli indipendentisti di nuovo ai vertici delle istituzioni : il repubblicano Roger Torrent presidente del Parlament : Dopo la riconquista della maggioranza assoluta in seggi alle elezioni del 21 dicembre, il fronte indipendentista ha iniziato oggi la riconquista delle istituzioni della Catalogna portando il repubblicano Roger Torrent (Erc) alla presidenza del Parlament di Barcellona.È il primo atto in vista della difficile rielezione di Carles Puigdemont, in esilio a Bruxelles dopo che a fine ottobre Madrid aveva commissariato la regione ribelle ...

Benevento - Parla il presidente Vigorito : 'Temevo la sentenza. L'errore è del medico - non capisco la decisione' : Queste le sue parole a Sky Sport : 'Se mi aspettavo la squalifica di Lucioni? La temevo. La reazione è stata di grossa tristezza, poi successivamente subito dopo pensare anche al danno subito dalla ...

Calcio - Tommasi : "Io presidente? Si tornerebbe a Parlare di calcio in Federazione" : Boniek ha detto che il presidente federale conta poco e che il calcio è in mano alla politica? Potrò saperlo meglio se farò il presidente... E' sicuramente un ruolo di grande responsabilità e sceglie ...

Ancona : 5 anni in Parlamento. 'Un onore essere al vostro servizio'. Una rosa bianca in prima fila in ricordo dell'ex presidente della ... : Nel 2013 l'Italia era un paese nel quale la spesa era fuori controllo, l'economia era in recessione, l'Europa ci guardava con preoccupazione ed il flusso migratorio era esploso anche come ...

BRINDISI.Verso le elezioni amministrative brindisine."I cittadini Parlano"- intervento di Marco Simone ( Presidente Associazione ... : Quei cittadini che "esigono" da parte della politica maggiori attenzioni, e non solo in campagna elettorale. E tra di loro, naturalmente, coloro che vorrebbero affrontare un appuntamento elettorale ...

Il presidente di Nintendo Parla di quanto sia importante il secondo anno di Switch : Il presidente di Nintendo Tatsumi Kimishima ha parlato del successo di Switch e degli obbiettivi della società per il secondo anno della console, che ha definito cruciale.Nintendo Switch ha riscontrato un successo globale ma la grande N non ha intenzione di stare a guardare in questo secondo anno: "Affinché (Switch) sia giocabile a lungo termine, quest'anno è fondamentale" ha detto il presidente. Gli obbiettivi per questo secondo anno, riporta ...

Difesa : presidente commissione Parlamentare Sicurezza Iran - Teheran non fermerà programma missilistico : Teheran, 13 gen 19:04 - (Agenzia Nova) - Il presidente della commissione per la Sicurezza nazionale e la Politica estera del parlamento Iraniano, Alaeddin Boroujerdi, ha risposto... (Irt)

Trump - Parla il medico : 'La sua salute è eccellente'. Bufera su una pornostar : 'Il presidente la pagò 130.000 dollari' : ... ma a tutte le persone di origine africana nel mondo'. L'Ua, che rappresenta 55 Paesi, 'crede fortemente che ci sia un'enorme incomprensione del continente africano e del suo popolo da parte dell'...

Trump - Parla il medico : "La sua salute è eccellente". Bufera su una pornostar : "Il presidente la pagò 130.000 dollari" : Le condizioni di salute di Donald Trump sono «eccellenti». Lo ha assicurato il medico della Casa Bianca, Ronny Jackson, dopo che il presidente degli Stati Uniti è stato sottoposto...

Catalogna - la Forcadell non si ricandida a presidenza del Parlamento : Il presidente uscente del Parlamento catalano, l'indipendentista Carme Forcadell, ha annunciato di avere rinunciato alla candidatura alla presidenza nella nuova legislatura. La Forcadell, rieletta ...