Pallamano | Europei 2018 | la Spagna manca il primato | ne approfitta la Repubblica Ceca I

Pallamano - Europei 2018 : Francia ancora imbattuta - Svezia in lotta per le semifinali. I risultati di lunedì 22 gennaio : Centoventi minuti. Questo è il tempo che resta alla seconda fase degli Europei di Pallamano maschile, con la Francia campione iridata che anche nel quarto turno riesce a mantenere la propria imbattibilità, sconfiggendo 39-30 la Serbia, grazie alle 7 reti di Nikola Karabatic. Quella transalpina sembra un’armata invincibile, composta da grandissimi giocatori sia in fase offensiva, sia in quella difensiva, potendo inoltre contare sul ...

Pallamano - Europei 2018 : Danimarca col brivido sulla Germania - . I risultati di domenica 21 gennaio : Giornata di grande Pallamano a Varazdin, dove si è svolto il secondo turno del girone II del Main Round, nell’ambito dell’edizione 2018 degli Europei maschili, in cui il match più interessante è stato sicuramente quello tra Danimarca e Germania, vinto di misura dai campioni olimpici per 26-25, grazie alla strepitosa prova dell’ala destra Hans Lindberg, top scorer del match con 9 realizzazioni. In virtù di questo successo, i ...

Pallamano - Europei 2018 : Francia sul velluto sulla Svezia - colpaccio Croazia sulla Norvegia. I risultati di sabato 20 gennaio : Si è disputata quest’oggi la seconda giornata del gruppo I del Main Round, nell’ambito dell’edizione 2018 degli Europei di Pallamano maschile, in cui la Francia ha confermato la propria supremazia tecnico-tattica, superando agevolmente la Svezia 23-17, in una sfida con poche reti, ma condita da giocate di grande valore, come quelle di Kentin Mahe e Cedric Sorhaindo, top scorer della contesa con 5 realizzazioni. Il match più ...

Pallamano - Europei 2018 : la Germania sconfigge la Repubblica Ceca - vince anche la Danimarca. I risultati di venerdì 19 gennaio : Gli Europei 2018 di Pallamano maschile sono ormai entrati nel vivo, con la prima giornata di gare del gruppo II del Main Round, che ha vissuto due sfide molto avvincenti in quel di Varazdin, a cominciare dal successo della Germania sulla Repubblica Ceca per 22-19. Una vittoria sofferta quella dei teutonici, in svantaggio 10-9 dopo il primo tempo, nonostante le 8 reti di Steffen Fath, per poi rimontare prepotentemente nella ripresa, grazie anche ...

Pallamano - Europei 2018 : al via la seconda fase - vincono Norvegia e Croazia. I risultati di giovedì 18 gennaio : E’ iniziata nella giornata di oggi la seconda fase degli Europei 2018 di Pallamano maschile, quella del Main Round, composto di due gironi da sei squadre, con le prime due che si sfideranno nelle semifinali. Ad aprire le danze è stato il match del gruppo I tra Norvegia e Serbia, molto equilibrato soprattutto nel primo tempo, chiuso 17-27, prima dell’allungo della formazione scandinava, timbrato da uno scatenato Kristian Bjornsen, ...

Pallamano - Europei 2018 : si chiude la prima fase a gironi - i risultati di mercoledì 17 gennaio : E’ terminata quest’oggi la prima fase a gironi degli Europei 2018 di Pallamano maschile, in cui si è distinto in modo particolare il centrale della Repubblica Ceca Ondrej Zdrahala, capace di mettere a segno ben 14 reti nel match contro l’Ungheria, vinto per 33-27, con i magiari matematicamente eliminati, mentre nell’altra sfida del gruppo D la Danimarca ha riscattato la sconfitta di due giorni fa, sconfiggendo 25-22 la ...

Pallamano - Europei 2018 : la Francia vince il gruppo B - crolla la Croazia. I risultati di martedì 16 gennaio : Si è chiusa oggi la prima fase a giorni degli Europei di Pallamano 2018, almeno per quanto riguarda i gruppi A e B, con quest’ultimo dominato senza troppi problemi dalla Francia Campione del Mondo in carica, capace di piegare nel terzo turno la Bielorussia per 32-25, grazie anche alle 9 reti del mancino Dika Mem, classe 97′. Vola al Main Round anche la Norvegia, che con il successo 39-28 sull’eliminata Austria, si aggiudica la ...

Pallamano - Europei 2018 : la Repubblica Ceca compie l’impresa contro la Danimarca - bene la Spagna. I risultati di lunedì 15 gennaio : Quarta giornata di gare per quanto riguarda gli Europei di Pallamano maschile, che ha visto disputarsi il secondo turno dei gruppi C e D, in cui la Spagna ha sconfitto 27-25 l’Ungheria, grazie alle 5 reti Adrian Figueras Trejo, pivot del Granollers, mentre la Repubblica Ceca è riuscita nell’impresa di superare la Danimarca con il punteggio di 28-27, al termine di una sfida bellissima e molto avvincente, risolta dalle parate di uno ...

Pallamano - Europei 2018 : Francia sul velluto contro l’Austria - la Croazia vola nel gruppo A. I risultati di domenica 14 gennaio : I Campionati Europei di Pallamano maschile hanno sempre di più una grande favorita, che risponde al nome della Francia campione iridata, giustiziera dell’Austria per 33-26, dimostrando di avere un gioco molto veloce, andando a segno con un’efficienza del 66%, nella seconda giornata del girone B, completato dal 33-28 della Norvegia sulla Bielorussia. Nel gruppo A, a Spalato, i padroni di casa della Croazia piegano 29-22 ...

Pallamano - Europei 2018 : Germania a valanga sul Montenegro - vince anche la Danimarca. I risultati di sabato 13 gennaio : Seconda giornata di gare per quanto riguarda gli Europei 2018 di Pallamano maschile, in cui la Germania ha iniziato nel migliore dei modi il gruppo C, sconfiggendo 32-19 il Montenegro, grazie alle 9 reti della stella Uwe Gensheimer, mentre nell’altra sfida Macedonia si è imposta per 25-24 sulla Slovenia, al termine di una sfida molto tirata, e risolta solamente nel finale dal gol di Fililp Lazarov. Passando al gruppo D, la Spagna ha ...