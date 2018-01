Pagelle Juventus-Genoa 1-0 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 2017-2018

Pagelle Juventus-Genoa 1-0 : Douglas Costa ed Izzo tra i migliori : 1/21 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Juventus-Genoa 1-0 Pagelle - voti e highlights 21^ giornata : decide Douglas Costa (VIDEO) : Juventus-Genoa 1-0 pagelle, voti e highlights 21^ giornata: decide Douglas Costa (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Genoa – La Juventus supera senza troppi patemi il Genoa nell’ultimo posticipo, quello del monday night, della 21° giornata della Serie A 2017-2018. Basta un gol di Douglas Costa al 16′ del primo tempo per tenere ...

Cagliari-Juventus - le Pagelle dei bianconeri : Szczesny l'erede legittimo : 1 di 5 Successiva TORINO - Sì, l'erede legitto di Buffon è Wojciech Szczesny . La partita di Cagliari l'ha dimostrato ancora una volta: il polacco è stato uno dei migliori in campo. Pjanic e Matuidi ...

Cagliari-Juventus 0-1 Pagelle - voti e highlights 20^ giornata : Bernardeschi gol da tre punti (VIDEO) : Cagliari-Juventus 0-1 pagelle, voti e highlights 20^ giornata: Bernardeschi gol da tre punti (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Juventus – La Juventus tiene, a fatica, il passo del Napoli ed espugna con un gol di Bernardeschi a 15 dalla fine la Sardegna Arena nell’ultimo posticipo della 20° giornata della Serie A 2017-2018. Per i ...

Juventus-Torino - le Pagelle bianconere : Sturaro stecca. Matuidi ringhia - Pjanic illumina : SZCZESNY - voto: 6 Il palo lo salva, lui deve impegnarsi solo sul tiro di Rincon e aspettare 72' al freddo. Sturaro - voto: 4,5 Libera Berenguer con una scivolata comica e si perde Niang nell'unica ...

Juventus-Torino - le Pagelle granata : Milinkovic a testa alta. Male Baselli : Milinkovic-SAVIC - voto: 7 Esce a testa altissima dal suo primo derby: para tutto quello che può e alla fine viene punito da due deviazioni beffarde. DE SILVESTRI - voto: 5,5 Ormai è lo stakanovista ...

Juventus - le Pagelle : Douglas Costa imprendibile - Chiellini è un muro : Szczesny 6: Serata tranquillissima, unico brivido il diagonale di Niang nel primo tempo, lo salva il palo. Sturaro 5: Arrugginito. Sulla destra pasticcia, perde troppi palloni e lascia sfilare Niang ...