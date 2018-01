Padova | carabinieri identificano e denunciano piromane case esponenti Pd 3

Padova : carabinieri identificano e denunciano piromane case esponenti Pd (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Le indagini si sviluppavano inizialmente a 360 gradi, prendendo in esame la possibilità che i danneggiamenti fossero semplici atti vandalici ovvero che alla base degli stessi vi fossero dinamiche legate a dissidi di natura privata ovvero maturati nell’ambito dell’attività

Padova : carabinieri identificano e denunciano piromane case esponenti Pd : Padova, 23 gen. (AdnKronos) - A conclusione di articolata indagine coordinata dal P.M. Giorgio Falcone della Procura della Repubblica di Padova, i carabinieri della Compagnia di Abano Terme hanno individuato il presunto responsabile degli atti incendiari perpetrati negli scorsi mesi ai danni delle a

Padova : carabinieri denunciano il piromane delle case esponenti Pd : Padova. 23 gen. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia di Abano Terme (Pd) al termine di un accurata attività investigativa hanno individuato l’autore dei tre incendi che nel mese di dicembre scorso avevano interessato le abitazioni di due esponenti locali del Pd. Si tratta di un 43enne del pos

Carabinieri : Del Sette in visita a Comando Interregionale Vittorio Veneto a Padova : Padova, 19 dic. (AdnKronos) - Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette ha visitato il Comando Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto” a Padova per il tradizionale scambio di auguri per le festività di Natale e di fine anno, venendo accolto dal Comandante Interregionale

Padova : carabinieri arrestano due ladri d'appartamento : Padova, 18 dic. (AdnKronos) - I carabinieri del Comando Provinciale di Padova, al termine di indagini serrate, hanno bloccato i “Ladron delle feste”, cioè due spregiudicati ladri di appartamento che nelle ultime due settimane avevano messo a segno tra i comuni di Padova, Abano Terme , Selvazzano e R

Padova : raggiravano anziani - arrestate dai carabinieri : Padova, 13 dic. (AdnKronos) - I carabinieri del Comando Provinciale di Padova al termine di una complessa indagine sono riusciti ad arrestare due spietate ladre di etnia sinti. Le due donne senza scrupoli, spacciandosi per funzionari pubblici, carpivano la fiducia di ignari anziani sottraendo oggett

Padova : Carabinieri arrestano due rapinatori messinesi 'in trasferta' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel frattempo, tuttavia, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Abano Terme, allertata sull’utenza 112 da alcuni passanti che dall’esterno della banca avevano notato, strani movimenti di persone all’interno, inviava le pattuglie: militari del Nucleo Operativo e Radiomob

Padova : Carabinieri arrestano due rapinatori messinesi 'in trasferta' : Padova, 28 nov. (AdnKronos) - I Carabinieri della Compagnia di Abano Terme hanno tratto in arresto due quarantenni, originari di Messina, per i reati di rapina aggravata e porto abusivo di armi in concorso, in quanto ritenuti responsabili del colpo ai danni della Filiale della Banca MPS Antonveneta