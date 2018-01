Padoan prende in giro la flat tax : Proposta da fatina blu : Nel ring della campagna elettorale il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan non ci ha visto più e, parlando di tasse e proposte per ridurle, ha preso in giro la Proposta formulata da Berlusconi volta a introdurre anche nel nostro Paese la flat tax. O almeno di andare verso quella direzione, seguendo la strada rilanciata dal presidente Usa Donald Trump con la sua riforma fiscale. "Vorrei capire un pò meglio la Proposta che il ...

Pronto a candidarmi. Padoan prende il seggio per conto dei poteri Ue : Roma - I suoi amici lo vedevano già in Lussemburgo in una non precisata istituzione europea. Oppure di ritorno a Parigi, da docente universitario più che all'Ocse dove ha già svolto una parte importante della sua carriera. Troppo facile. Infatti Pier Carlo Padoan (nella foto) ha spiazzato tutti. Domenica ha fatto capire che di fronte a un'offerta di candidatura valuterebbe il da farsi. Ieri, per non correre il rischio di apparire ...