Padoan | flat tax? Come la fatina blu

Flat tax - Padoan 'Proposta da fatina blu' : ROMA - 'La Flat tax? È come la bacchetta magica o la fatina blu. Proposte miracolose, spesso divertenti da ascoltare. Ma senza coperture'. Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan , al termine dell'Ecofin che si è tenuto a Bruxelles, boccia senza mezze misure la proposta avanzata da Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. 'Vorrei capirla un po' meglio - ...

Padoan : 'Ecofin preoccupato per le elezioni in Italia'. E sulla flat tax? Come 'fatina blu' - divertente : ... c'è preoccupazione che ci possa essere una interruzione verso la stabilità e la crescita": lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan al termine dell'Ecofin, rispondendo a chi gli ...