Padoan | Flat tax come fatina blu

Padoan fa il rigorista contro la flat tax ma lui fabbrica deficit : Fino a pochi giorni fa era proprio il governo italiano, quindi anche il ministro dell'Economia, ad essere attenzionato dai paesi rigoristi, quindi dalla Germania, per gli eccessi di spesa e le troppe ...

Padoan : «La flat tax? Tipico prodotto da bacchetta magica» : Il ministro dell’Economia:?«Con la flat tax sembra che possano arrivare la semplificazione fiscale e l’abbattimento delle tasse. Ma a chi la propone chiedo di dirci dove trovare decine e decine di miliardi che servono». La replica di Brunetta: «Ha coperture certe». Salvini: «Sicuramente inferiore al 20%». Martina: «flat tax esatto contrario di equità» ...