Padoan | Ecofin preoccupato per le elezioni in Italia Flat Tax? Come la fatina

Ecofin - Padoan su elezioni : ministri europei preoccupati per rischio politico : E' quanto ha riferito il ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, a margine della riunione dell'Ecofin.

Salvini si smarca da Berlusconi : «La Ue? Se il 3% ci danneggia - per noi non esiste» Padoan : timori Ecofin per il voto in italia : Il segretario della Lega critica il limite del rapporto deficit/Pil su cui Berlusconi aveva rassicurato i vertici del Ppe. «No a governi con il centrosinistra imposti dalla Ue»

