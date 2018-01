Otto e Mezzo | Milena Gabanelli | «Dataroom era pensato per la Rai L’addio a Viale

'Non succederà mai più' - Lilli Gruber chiede scusa dopo la puntata di Otto e mezzo : Lilli Gruber costretta a fare pubblica ammenda dopo il recente richiamo ricevuto dall'Autorità Garante per le Comunicazioni. L' AGCOM si riferisce a un intervento troppo 'fazioso' ospitato nel corso ...

Carlo De Benedetti a Otto e Mezzo : "La riforma delle popolari era un segreto di Pulcinella - mai parlato con la Boschi" : È un Carlo De Benedetti a tutto campo quello che ha parlato a Otto e Mezzo, intervistato da Lilli Gruber. Dai contatti con Matteo Renzi e Maria Elena Boschi sul salva banche al dissidio con Eugenio Scalfari, dal ruolo di Giuseppe Vegas nella Commissione Banche alla "delusione" nei confronti dell'ex rottamatore, l'Ingegnere non ha risparmiato stoccate a nessuno. Rivelando anche una telefonata ricevuta da Silvio Berlusconi, dopo "15 anni" ...

Frase choc a Otto e mezzo su Barbara D’Urso : Frase shock pronunciata al programma “otto e mezzo” su La7 con Lilli Gruber: “A me Barbara D’Urso fa più paura dell’Isis“. Queste le parole dette da Carmine Castoro, chiamato in trasmissione in veste di filosofo della comunicazione. Parole che hanno subito suscitato scalpore sul web: “A #ottoemezzo su #La7 si parla di Barbara D’Urso e Isis con il filosofo Castoro. Lilli Gruber cerca di metterci una ‘toppa’ facendo i complimenti alla conduttrice ...

Regali per 4 miliardi e mezzo sOtto l'albero : Roma, 26 dic. (AdnKronos) - Le famiglie italiane hanno scartato sotto l'albero Regali di Natale per un valore stimabile in circa 4,6 miliardi. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Ixe' ...

PoliziOtto schiaffeggia una donna in mezzo alla strada : il video lo inchioda : Vergogna a Valencia dove un Poliziotto è stato inchiodato dalle telecamere nel gesto di schiaffeggiare una donna in mezzo alla strada. L'episodio è stato filmato con uno smartphone...

Biagio Antonacci a Panariello sOtto l'albero duetta con Luisa Ranieri e dedica alle donne In mezzo al mondo (video) : ... Antonacci ha voluto fare un omaggio alle donne dedicando il brano In mezzo al mondo all'attrice Luisa Ranieri, altra ospite della serata: ' Attraverso i tuoi occhi guardo tutte donne ' ha dichiarato ...

SuperEnalOtto - centrato 5+ da mezzo milione : Roma, 21 dic. (AdnKronos) - Nessun '6' ma centrato un '5+' al concorso di oggi del SuperEnalotto. La fortunata schedina giocata a Bologna, nel punto vendita Sisal Matchpoint di via San Lorenzo, ha permesso al possessore di portarsi a casa una ricca vincita, pari a 534.995 euro. La combinazione vince

Classifica Nielsen programmi tv sui social : al 1° posto X Factor 11 - poi Le Iene - Sarà Sanremo - Gomorra 3-La serie e Otto e mezzo : social TV Nielsen social Content Ratings è lo strumento, attivo in Italia da agosto 2016, per la misurazione della social Tv.Ogni lunedì Nielsen Italia pubblica sui propri profili ufficiali Twitter Italia (@NielsenItaly) e Facebook (@Nielsen) la Top5 settimanale dei programmi televisivi più social tra quelli di prima e seconda serata. La Classifica è ordinata in base al numero complessivo di interazioni registrate in Italia su Facebook e ...