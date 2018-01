Oscar | Italia tifa Guadagnino | 4 nomination per ' Chiamami col tuo nome'

Le nomination agli Oscar 2018 per Miglior Canzone e Colonna Sonora - da Hans Zimmer e Radiohead a Coco con Michele Bravi per l’Italia : Sono state svelate oggi 23 gennaio tutte le nomination agli Oscar 2018, la cui cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 4 marzo 2018 al Dolby Theatre di Los Angeles. Tra sorprese e nomi preannunciati, c'è grande attesa per la categorie che riguardano il Miglior Film, Migliore Sceneggiature e Migliori Attori Protagonisti, ma spazio anche alla musica nelle categorie Miglior Canzone e Miglior Colonna Sonora Originale. Il premio Oscar per ...

Oscar 2018/ Nomination - Shape of Water candidato a 13 statuette - Italia in lista con Luca Guadagnino : OSCAR 2018: sono state annunciate le Nomination per la 90esima edizione degli Academy Award che vedrà Guillermo Del Toro e Luca Guadagnino tra i protagonisti. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:08:00 GMT)

Svelate le nomination agli Oscar 2018 - qualche sorpresa e un italiano in lizza per il Miglior film : lista completa : Le nomination agli Oscar 2018 sono tra noi: annunciate nella giornata di oggi, martedì 23 gennaio, hanno portato con sé ben poche sorprese e una buona notizia per l'Italia, con Chiamami col tuo nome candidato come Miglior film insieme alle eccellenze della produzione hollywoodiana degli ultimi dodici mesi. L'opera di Luca Guadagnino guadagna infatti un posto nella rosa dei nominati al prestigioso riconoscimento, insieme a Dunkirk, Get Out, Il ...

Oscar 2018 - Italia in lizza con Luca Guadagnino : L'Italia spera nella notte degli Oscar grazie a Luca Guadagnino. Il regista siciliano è in lizza per ben 4 statuette con "Chiamami col tuo nome", che verranno assegnate il 4...

Oscar 2018 - tutte le nomination (felici per l’italiano in gara) : Sono appena state annunciate le nomination agli Oscar 2018 ed è vero trionfo per Guillermo Del Toro e il suo La forma dell’acqua, che ne ha ricevute ben 14, la maggior parte delle quali nelle categorie principali. Solo 7 per il super-favorito Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh. Non male nemmeno per L’ora più buia e Lady Bird, ma soprattutto per Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino che di candidature ne ha ...

Premio Oscar - 4 nomination per l'Italia! Ma il record è di Guillermo Del Toro : Dal Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles, arrivano tutte le nominations dei candidati ai Premi Oscar 2018. La novantesima edizione della celeberrima premiazione si terrà domenica 4 marzo. Call me by your name Era previsto dalla critica, ma solo l'annuncio delle ore 5.22 (ora di Los Angeles) ha confermato lo sbarco a Hollywood di Luca Guadagnino. Il suo Chiamani col tuo nome (Call me by your name), che uscirà nelle sale italiane il prossimo 25 ...

L'Italia spera negli Oscar : quattro nomination per il film di Guadagnino : L'Italia ci spera. spera di tornare ai fasti della Grande Bellezza , anzi osa di più. A differenza del film di Paolo Sorrentino aveva vinto come miglior film straniero, questo di Luca Guadagnino , ...

"Chiamami col tuo nome" - la recensione del film italiano di Luca Guadagnino candidato a 4 Oscar : ... che trova il proprio fascino nel lasciare che il mondo esterno non turbi un'estate che i suoi protagonisti non dimenticheranno mai. Proprio come ci suggerisce l'ultimo sguardo di Elio che interroga ...

