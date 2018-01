Oscar 2018 | dove seguire le nomination in streaming

Oscar 2018 - le nomination in diretta su Sky : Al link che segue invece potete vedere le nomination in streaming (e la nostra successiva diretta con il commento alle candidature, alle ore 16.00) Oscar 2018, diretta streaming: l'annuncio delle ...

SAG Awards 2018 : il cast di Tre manifesti a Ebbing - Missouri sempre più verso l’Oscar : Continuano le manovre di avvicinamento agli Oscar 2018. Si è tenuta infatti ieri sera a Beverly Hills la cerimonia dei SAG Awards 2018, ovvero i premi assegnati ai colleghi del cinema e della tv dal sindacato degli attori (tra i votanti anche per l’Academy). Sul primo fronte a trionfare è stato, ancora una volta, Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh con tre premi premi. Rimane purtroppo a bocca asciutta La forma ...

Nominations agli Oscar 2018 : Le ultime previsioni - : ... Missouri Richard Jenkins per La forma dell'acqua Christopher Plummer per Tutti i soldi del mondo Sam Rockwell per Tre manifesti a Ebbing, Missouri MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA Mary J Blige per ...

Victoires de la musique 2018 : ecco tutte le nominations degli Oscar musicali francesi : Victoires de la musique 2018: ecco tutte le nominations degli Oscar musicali francesi Euromusica - Dove c'è Musica Tutto pronto per l’edizione 2018 delle Victoires de la musique, gli Oscar musicali francesi ufficiali, quelli organizzati dall’associazione fonografica nazionale. Un premio che fa sempre discutere perchè vede spesso e volentieri mancare alcuni oggettivi protagonisti della musica nazionale. Quest’anno ...

Oscar 2018 : L’aria che tira – Predizioni sulle future nomination #3 : Mancano 55 giorni alla 90esima Notte degli Oscar, 16 all’annuncio delle nomination. Seguendo la scia tracciata esattamente un mese fa, aggiorniamo i dati forniti dalle fonti “attendibili, specializzate e autorevoli” su cui abbiamo scelto di fare affidamento, ovvero AwardsCircuit, l’Hollywood Reporter (di Scott Feinberg), GoldDerby e AwardsWatch. Alle porte l’annuncio dei vincitori ai Golden Globe, […]

Bafta 2018 - tutte le nomination degli Oscar britannici : ... 'L'ora più buia' Laurie Metcalf, 'Lady Bird' Lesley Manville, 'Il filo nascosto' Octavia Spencer, 'La forma dell'acqua' MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA Christopher Plummer, 'Tutti i soldi del mondo'...

Oscar 2018 - ecco i cinque film stranieri che si giocano la nomination (non c’è ‘A Ciambra’) : Delusione per Jonas Carpignano: A Ciambra non entrerà nella cinquina dei migliori film in lingua straniera ai prossimi Academy Awards. A indicarlo è la shortlist divulgata nottetempo contenente i 9 titoli dai quali saranno estratti i fab five nominati all’Oscar. Amarezza tricolore, quindi, ma soprattutto di qualità, giacché l’opera seconda del regista italo-americano era senza dubbio meritevole almeno quanto se non maggiormente rispetto ad altre ...

Oscar 2018 : L’aria che tira – Previsioni sulle future nomination #2 : Mancano 86 giorni alla 90esima Notte degli Oscar, 47 all’annuncio delle nomination. Seguendo la scia tracciata esattamente un mese fa, aggiorniamo i dati forniti dalle fonti “attendibili, specializzate e autorevoli” su cui abbiamo scelto di fare affidamento. A tal proposito segnaliamo subito che per questo secondo speciale non solo continueremo a rinunciare al contributo di […]