Oltre 40 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store oggi 23 Gennaio

Meteo USA : una violenta blizzard intrappola gli automobilisti nella neve nel Midwest - Oltre 600 incidenti e centinaia di voli cancellati

Previsioni Meteo - altro che "Inverno" : sempre più caldo - Venerdì 19 Gennaio con Oltre +20°C sull'Italia

Nel 2017 sono state scaricate Oltre 175 miliardi di applicazioni in tutto il mondo : Nel 2018 sono state scaricate in tutto il mondo 175 miliardi di applicazioni, contando App Store, Play Store e i tanti Android Store alternativi. L'articolo Nel 2017 sono state scaricate oltre 175 miliardi di applicazioni in tutto il mondo è stato pubblicato per la prima volta su tuttoAndroid.

Dakar 2018 - classifica generale auto dopo la 7a tappa (13 gennaio) : Sainz balza in testa! Peterhansel perde Oltre due ore : La classifica generale delle auto della Dakar 2018 è uscita rivoluzionata dalla settima tappa. Stephane Peterhansel ha rotto la sospensione quando si trovava in vantaggio rispetto agli altri ed è stato costretto a fermarsi, perdendo oltre due ore. Ne ha approfittato a piene mani Carlos Sainz, vincendo la tappa odierna e volando di conseguenza in vetta alla generale. Siamo a metà gara e lo spagnolo ha messo una bella ipoteca sulla vittoria ...

Torre Annunziata - Controlli a tappeto in città - elevate contravvenzioni per Oltre 2.500' : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Lavori a via Cosenza, pomeriggio senz'acqua per il rione San Marco Castellammare - Doppio binario Circum, il San Marco rischia di finire sotto terra. ...

Apple - USA : Oltre 30 le class action per gli iPhone lenti : Ad oggi negli Stati Uniti sono 32 le class action che Apple rischia di dover affrontare per aver rallentato le prestazioni degli iPhone con batterie vecchie senza informare gli utenti. Cupertino, dopo aver ammesso il rallentamento degli iPhone, si è offerta di sostituire le batterie dei vecchi dispositivi con un forte sconto (da 89 a 29 euro), ma è nell’occhio del ciclone anche fuori dai confini statunitensi: ìin Franciaì la procura di ...

Grave falla in WhatsApp - gruppi minacciati : chi può aggiungere membri Oltre gli amministratori : La sicurezza degli utenti per WhatsApp, applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, è fondamentale: molta ricerca viene spesa per testare il servizio in ogni suo aspetto e purtroppo, in queste ore, è stata appena messa in evidenza una Grave falla che permetterebbe a persone esterne ai gruppi di aggiungere membri, a discapito degli amministratori degli stessi. Come è possibile e chi ha raggiunto l'amara scoperta? Alcuni ricercatori ...

Occasioni all'asta : Oltre 160 appartamenti : Fallimenti ed esecuzioni possono offrire case a prezzi convenienti. Ma a Montecatini c'è in vendita persino un monastero

Dakar 2018 - prima tappa moto : c'è già Sam Sunderland davanti a tutti! Oltre tre minuti di ritardo per Toby Price : Con i 31 km di prova speciale da Lima a Pisco, in Perù, si è aperta l'edizione 2018 della Dakar. Sono state le moto ad inaugurare il lungo viaggio che porterà la carovana fino in Argentina al termine di 14 tappe lunghe e probanti per i piloti in gara. La corsa è ricominciata così come era terminata lo scorso anno: Sam Sunderland, campione in carica, ha chiuso la prima prova davanti a tutti, coprendo la distanza in 20'56".

Bayonetta : la Non-Stop Climax Edition supporterà altre lingue Oltre al giapponese : L'edizione speciale di Bayonetta chiamata Non-Stop Climax Edition, in uscita in Giappone e in altri paesi asiatici, arriverà il prossimo mese riporta Mynintendonews.L'uscita è imminente ed i collezionisti occidentali dovranno impegnarsi per ottenerne una copia, ma vi è una buona notizia: entrambi i giochi inclusi in questa particolare edizione, ovvero Bayonetta 1 e Bayonetta 2, supporteranno più di una sola lingua. oltre al giapponese, le lingue ...

Incredibile Oltre 200 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store per fine anno : Sono oltre 200 le app ed i Giochi gratis o scontate per fine 2017. Risparmiate oltre 500 euro con tante promozioni sul Google Play Store Più di 200 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android fino al 31 Dicembre 2017

Sulle Alpi scesi Oltre due metri di neve in poche ore|mappa Valanga su Cortina |Foto : Il fronte freddo imperversa sull’Italia e scende verso il Centro-Sud. Al Nord oltre 2,4 metri di manto bianco in Trentino-Alto Adige, 1,8 metri in Valle d’Aosta

Giunta approva emendamenti a progetto Bilancio previsione 2018-2020. Manovra su investimenti da Oltre 55 milioni di euro : La Giunta capitolina ha approvato due emendamenti alla proposta di Bilancio di previsione 2018-2020, attualmente in discussione in Assemblea Capitolina. I due provvedimenti prevedono una Manovra complessiva sulla spesa in conto capitale, per gli investimenti in opere pubbliche, di oltre 55 milioni di euro. Il primo emendamento introduce alcune modifiche anche agli stanziamenti di parte corrente accogliendo mere […] L'articolo Giunta ...