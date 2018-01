Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | chi vincerà il medagliere? Sarà duello

Olimpiadi Invernali - ecco le pre-quote per l'alpino : Le Olimpiadi Invernali di PyeonChang 2018 prenderanno avvio il prossimo 9 febbraio e dureranno fino al 25 dello stesso mese. La cerimonia di apertura è prevista alle ore 11.55 e daranno avvio alla ventitreesima edizione dei Giochi olimpici Invernali. Tante le discipline in cui i vari atleti si cimenteranno in quest'edizione. Nella giornata del 22 gennaio, sono state intanto rese note le pre-quote nazionali per l'alpino. Le varie Nazioni dovranno ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Cosa cambia senza Sergey Ustiugov? Chicco Pellegrino può approfittarne : Sergey Ustiugov non sarà presente alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e questo muterà radicalmente le dinamiche delle gare di sci di fondo. Sulle nevi sudcoreane non sarà protagonista uno degli atleti più in auge negli ultimi anni, capace di vincere il Tour de Ski 2017 e di laurearsi Campione del Mondo nell’inseguimento e nella sprint a squadre. A Lathi, meno di un anno fa, si mise al collo l’argento anche nella 50km, in ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli atleti con più partecipazioni ai Giochi. Noriaki Kasai verso il record : Come gli amanti degli sport Invernali sanno, la prima clamorosa notizia riguardante i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 è arrivata qualche giorno fa: la Norvegia ha infatti escluso il veterano Ole Einar Bjørndalen dai propri convocati, negandogli la settima partecipazione di fila. Il fuoriclasse norvegese, tuttavia, non detiene il record di partecipazioni alla rassegna a cinque cerchi invernale. A poter battere il primato, invece, sarà il ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Che assenze dalla Russia! Ahn - Shipulin e Ustiugov non partecipano : Arrivano le prime novità in merito alla presenza di atleti russi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le prime esclusioni che emergono sono davvero pesantissime: Viktor Ahn, Anton Shipulin e Sergei Ustiugov. Parliamo della stella dello short track con un palmares da urlo, dell’Orso delle nevi che puntava a una sfilza di medaglie nello sci di fondo e di un biathleta di primo piano che poteva tranquillamente ambire a dei podi. A ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alexander Majorov escluso dalla selezione svedese : Unico svedese qualificato ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, Alexander Majorov non potrà gareggiare in Corea del Sud. Il ventiseienne di origine russa, infatti, aveva conquistato il ticket a cinque cerchi in occasione del Nebelhorn Trophy, ma, nonostante il buon settimo posto degli ultimi Campionati Europei, è stato escluso dalla selezione svedese, non avendo raggiunto i punteggi richiesti dalla sua federazione nazionale. Majorov, ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quali atleti russi potranno partecipare? Attesa per la decisione - possibile un’ampia delegazione : Mancano meno di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma ancora non sappiamo quali saranno gli atleti di nazionalità russa che potranno effettivamente gareggiare in Corea del Sud. Il CIO ha infatti squalificato la russia a causa dei tanti casi di doping ma non ha impedito a tutti gli atleti di quella Nazione di partecipare alla rassegna a cinque cerchi come individualisti. Sono stati imposti dei paletti come il fatto di non ...

Bross : il design friulano alle Olimpiadi Invernali 2018 : Un progetto di portata smisurata che già nel 2016, in occasione delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, aveva coinvolto i massimi esponenti italiani dello sport, delle istituzioni, dei media e dell'...

La Corea del Nord alle Olimpiadi Invernali FOTO : Le Olimpiadi invernali di PyeongChang diventano il ponte verso il disgelo tra la Corea del Nord e quella del Sud. Ed è subito tregua. Tregua Olimpica, vero, ma che fa sperare il mondo riguardo alla grande svolta dei rapporti bilaterali appena conclusi che, dopo anni di tensioni ai limiti dello scontro anche militare, e sulla scia di test nucleari e missilistici, fanno ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : calendario giornaliero completo - orari e gare : Olimpiadi Invernali 2018 calendario giornaliero. Dal 9 al 25 febbraio si tengono i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 con i loro 102 eventi sportivi in programma. L’8 febbraio il torneo di Curling e le competizioni di Salto con gli sci anticipano l’inaugurazione dei Giochi sudcoreani. TUTTE LE NEWS SULLE #Olimpiadi Sono quattro le sedi che ospiteranno le gare, dislocate nelle cittadine di Daegwallyeong, Gangneung, Bongpyeong, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Tanti nomi certi - diversi atleti in bilico : Mancano meno di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’evento più importante del quadriennio su cui tutti gli atleti hanno naturalmente puntato gli occhi. L’Italia deve ancora svelare buona parte della delegazione che volerà in Corea del Sud e le convocazioni nello sci alpino arriveranno soltanto nei prossimi giorni, probabilmente si attenderà il weekend di gare del 26-28 gennaio (uomini a Garmisch, donne a ...

Sci alpino - calendario Olimpiadi Invernali 2018 : date - orari gare e diretta Tv Video : L’appuntamento sportivo più importante dell’anno e alle porte e l’occasione vedra' addirittura le due Coree riunificate, almeno nella cerimonia di apertura dei XXIII Giochi olimpici Invernali, dal 9 al 25 febbraio 2018 a PyeongChang, in Corea del Sud. Il programma sportivo della rassegna a cinque cerchi prevede competizioni in 15 discipline sportive [Video], di cui la disciplina regina è ovviamente lo #Sci alpino. Dall’11 al 24 febbraio 2018, ...

Saranno 22 gli atleti della Corea del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang - in tre sport diversi : Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato oggi che Saranno 22 gli atleti della Corea del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi invernali che si terranno il prossimo febbraio a Pyeongchang, in Corea del Sud. Gli atleti gareggeranno nel pattinaggio artistico, nel pattinaggio The post Saranno 22 gli atleti della Corea del Nord che parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in tre sport diversi appeared first on Il Post.

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : ammessi 22 atleti nordcoreani - le due Coree sfileranno insieme : La Corea del Nord sarà presente con 22 atleti (in tre sport differenti) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio. Il CIO ha avallato la decisione delle delegazioni nordcoreane e sudcoreane di sfilare sotto un’unica bandiera: “La giornata odierna segna una pietra miliare in un lungo viaggio” come ha dichiarato Thomas Bach, Presidente del CIO. Alcune atlete faranno parte della squadra ...