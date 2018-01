Oddo non si nasconde | l’Udinese sogna l’Europa! Out Lasagna

Chievo-Udinese - Maran : “Inglese non si muove”. Oddo : “La peggiore gara della mia gestione” : Chievo-Udinese, Maran: “Inglese non si muove”. Oddo: “La peggiore gara della mia gestione” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo-Udinese – Al termine del match del Bentegodi Chievo-Udinese, il tecnico dei clivensi, Maran, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Chievo-Udinese, PARLA Maran “Soprattutto ...

Udinese - Oddo non teme le assenze "Sfruttiamo la nostra autostima" : "Il Chievo è un'ottima squadra, molto organizzata che ha fatto grandissime cose. In questo momento probabilmente sta attraversando un problema di punti e risultati ma ha sempre fatto ottime ...

Udinese - Oddo : "Cinque vittorie di fila non le fa neanche la Juve" : Momento magico per l'Udinese di Oddo. Quinta vittoria di fila su sei partite disputate, meno di un gol subito a partita, una sola sconfitta con il Napoli alla prima partita della sua gestione: 'Cinque ...

Serie A Udinese - Oddo fa cinquina : "Non è facile neanche per la Juventus" : Così Massimo Oddo : 'Le vittorie creano tante aspettative, ti aspettano al varco, bisogna alzare l'attenzione e si alza anche quella degli avversari - spiega l'allenatore a Sky Sport - Oggi abbiamo ...

Serie A - Oddo : "Udinese - non devi accontentarti" : UDINE - Massimo Oddo non pone limiti all' Udinese , undici che arriva alla sfida contro il Bologna con quattro successi in scia e una classifica sistemata: "Non credo assolutamente che bastino quattro ...

Serie A Udinese - Oddo : "Verona - non mi accontento del pareggio" : UDINE - "Abbiamo fatto tre vittorie di fila, ma ora c'è il Verona e non sarà facile". Massimo Oddo riporta sulla terra l' Udinese dopo un periodo d'oro in campionato (in Coppa è arrivata la sconfitta ...

Udinese - Oddo : “L’Inter non sarà quella della Coppa Italia” : Udinese, Oddo: “L’Inter non sarà quella della Coppa Italia” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Oddo – “sarà bene scordarsi la gara fra Inter e Pordenone. Perché è stata una partita diversa dalle solite. Non si possono fare paragoni, quella è stata qualcosa di eccezionale. Domani sarà un’altra storia. Affronteremo la prima ...

Serie A Oddo : "Udinese - scordati l'Inter vista col Pordenone" : UDINE - "Scordatevi la gara con il Pordenone" . Il tecnico dell' Udinese Massimo Oddo , che domani andrà a fare visita all' Inter , non vuole fare paragoni con l'impresa sfiorata in settimana in Coppa ...

Oddo - non sarà l'Inter del Pordenone : (ANSA) - UDINE, 15 DIC - "Scordatevi la gara con il Pordenone". Il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo, che domani andrà a fare visita all'Inter, non vuole fare paragoni con l'impresa sfiorata in ...

Oddo : 'Non sarà l'Inter del Pordenone' : 'Scordatevi la gara con il Pordenone'. Il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo, che domani andrà a fare visita all'Inter, non vuole fare paragoni con l'impresa sfiorata in settimana in Coppa Italia dai '...

Udinese - Oddo : "Niente paragoni col Pordenone - ma prima o poi l'Inter perderà una partita..." : Il tecnico dei friulani: "Spalletti non sbaglia due partite di fila: portar via punti da Milano sarà difficilissimo, ma..."

Serie A - in vetta non vince nessuno : il Napoli spreca un’occasione - Udinese show con Oddo - spettacolo tra Spal e Verona : 1/25 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Udinese - Oddo commenta il successo in Coppa Italia : “Non sono del tutto soddisfatto” : Massimo Oddo, tecnico dell’Udinese, ha commentato il successo ottenuto contro il Perugia nei sedicesimi di Coppa Italia. Ecco le dichiaraioni rilasciate ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Non sono completamente soddisfatto, perché per migliorarsi bisogna rinforzare non solo la tecnica e la tattica ma anche la testa. La mentalità è quella che non dobbiamo mollare mai, a tratti lo abbiamo fatto. Si sono presi due gol ...

Oddo - Perugia da non sottovalutare : UDINE, 29 NOV - La partita di Coppa Italia di domani con il Perugia sarà per l'Udinese "importante perché vincere lo è sempre. La vittoria fa morale, è importante passare il turno". Lo ha detto oggi ...