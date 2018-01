“Non fate come me” | il primo libro di Massimiliano Bruno

Pd candida Casini - il “Non lo fate” di Cuperlo. Ma c’è già il sigillo di Orfini : “Dal PCI in poi mai stati minoritari” : “Casini candidato dal Pd a nel collegio uninominale a Bologna? Non accadrà e do un suggerimento al mio partito: evitiamolo”. Così Gianni Cuperlo entrando alla direzione del Partito Democratico al Nazareno. Peccato che sia già tutto deciso. Nella giornata di ieri il Presidente del Pd Matteo Orfini commentava la candidatura come cosa fatta. “Casini fa il centro in una coalizione di centro-sinistra”, spiegava ai microfoni de ...