Nokia 8 inizia a ricevere Android 8 1 Oreo in versione beta

Anche Nokia 8 inizia a ricevere Android Oreo : Dopo OnePlus 5, il rollout è inizia to Anche per Nokia 8 che in queste ore sta ricendo una nuova versione del software Android . Ecco tutti i dettagli! HMD Global mantiene la sua promessa. Proprio come annunciato a pochi giorni dal rilascio ufficiale, Nokia 8 festeggia l’inizio del nuovo anno con la ricezione della nuova versione del sistema operativo. A partire da oggi, l’azienda ha fatto partire il rollout di Android Oreo (o 8) su ...

