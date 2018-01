Nicolò | Nessuna risposta da Oliverio su ospedale Locri

NICOLÓ RANIOLO/ Uomini e donne - Sabrina Ghio pronta a chiudere : nessuna speranza di ritorno? : Nicolò RANIOLO pronto a chiudere la sua esperienza a Uomini e donne , nella nuova puntata del trono classico molla tutto e va via ad un passo dalla possibile scelta? Ecco i dettagli(Pubblicato il Fri, 10 Nov 2017 14:23:00 GMT)

Nicolò Bettarini all'Isola dei Famosi 2018? Simona Ventura : "Non corre nessuna voce" : Simona Ventura e Stefano Bettarini sono stati ospiti del 1° appuntamento del nuovo corso del Maurizio Costanzo Show. Insieme a loro era presente Nicolò Bettarini, il figlio 19enne nato dal loro matrimonio, durato dal 1998 al 2004.Come si sa, la Ventura è stata conduttrice per 8 edizioni dell'Isola dei Famosi e naufraga dell'11ma edizione, mentre Bettarini è stato l'inviato per la 12ma, il cerchio si potrebbe chiudere con la presenza del ...