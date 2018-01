Narni | GoSource Italy conferma gli investimenti

: Narni attesa per l'Aia | Siderweb - La community dell'acciaio - TorricelliMarc : Narni attesa per l'Aia | Siderweb - La community dell'acciaio - Umbria24 : Ex Sgl, GoSource Italy pronta a partire: site inspection nello stabilimento di Narni - quot_umbria : GoSource Group Limited ha sottoscritto il contratto di compravendita con Sgl Carbon in liquidazione del sito... - Ansa_Umbria : GoSource lavora per ripresa ex Sgl Narni - Impegno azienda per tornare a produrre elettrodi in grafite - Retenews24 : GoSource lavora per ripresa ex Sgl Narni - NARNI (TERNI), 23 GEN – Sono pronti a tornare a breve in funzione gli im… -

Leggi la notizia su umbriacronaca

(Di martedì 23 gennaio 2018), la società italiana diGroup Limited che ha sottoscritto il contratto di compravendita con Sgl Carbon in liquidazione del sito cosiddetto2, è al lavoro per far ...