Napoli | donna uccisa in strada con tre colpi al volto | è agguato di camorra

Agguato a Napoli - uccisa donna in strada : 22.57 Una donna di 54 anni è stata uccisa in un Agguato ed è stata trovata riversa a San Giovani a Teduccio, a Napoli. Dai primi rilievi emerge che la vittima è stata raggiunta da tre colpi di pistola al volto. La donna aveva precedenti per reati contro il patrimonio, per droga e per associazione per delinquere. Lo riferiscono fonti della Questura. Si tratterebbe di un omicidio di stampo camorristico: omicidio tra clan.

Napoli - fiamme tra i vicoli del Rione Sanità : morta una donna : Domenica di morte questa mattina al Rione Sanità, nel cuore di Napoli. Alle 9 del mattino un incendio è divampato in un'abitazione al pian terreno, uno dei caratteristici...

Napoli - donna ferita durante una stesa : trovati colpi di pistola contro edificio vicino : Tre fori di pistola sono stati trovati in un portone di via Evangelista Torricelli, 336, a Pianura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Bagnoli, che hanno repertato altri fori nel ...