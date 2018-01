: RT @RadioRock106e6: Gli #Slayer annunciano il loro ritiro dalla musica con un tour d'addio in compagnia di #Anthrax, #Behemoth, #Testament… - orsomarrone : RT @RadioRock106e6: Gli #Slayer annunciano il loro ritiro dalla musica con un tour d'addio in compagnia di #Anthrax, #Behemoth, #Testament… - justinlife28 : RT @mtvitalia: Ed Sheeran ha ben chiaro quando sarà il momento di dire addio alla musica ?? - DragMeDownBen : RT @mtvitalia: Ed Sheeran ha ben chiaro quando sarà il momento di dire addio alla musica ?? - CheGuevaraRoma : RT @globalistIT: Addio a #HughMasekela, l'#afrojazz che lottò contro l'#Apartheid - mtvitalia : Ed Sheeran ha ben chiaro quando sarà il momento di dire addio alla musica ?? -

ha annunciato il ritiro dal tour per il 50mo anno di carriera, cancellando le date di Australia e Nuova Zelanda a causa del morbo di Parkinson.Del tour ha già realizzato 55 tappe ma gli sarebbe diventato molto difficile viaggiare ed esibirsi in modo così continuativo ed intenso come richiederebbe il proseguimento del tour. Ma non impedirà al leggendario musicista di continuare a lavorare. A chiedere lo stop della terza tranche del tour celebrativo dei 50 anni di carriera è stato il suo medico.(Di martedì 23 gennaio 2018)