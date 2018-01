Musica | addio a Hugh Masekela | leggenda del jazz sudafricano

Ed Sheeran : «Quando avrò dei figli - dirò addio alla Musica» : Ed Sheeran, 26 anni, ha le idee chiare. Il cantante britannico, originario del West Yorkshire, ha rivelato di voler essere «un buon padre» e, per questo, di avere in mente – quando sarà – di dire addio (o almeno arrivederci) al mondo della musica. «Nel momento stesso in cui avrò dei figli, le mie ambizioni musicali si ridurranno a zero», ha rivelato al Daily Star, «Penserò una cosa come: “Non me ne importa più davvero nulla di ...

Al Bano e l'addio alla Musica : 'Niente politica - farei solo danni. Ma ho un modello di riferimento' : Una volta annunciato il ritiro dalle scene, in molti si sono chiesti se ci fosse un possibile ingresso in politica per un cantautore molto amato dagli italiani come Al Bano , al secolo AlBano Carrisi. ...

Ferrara - addio a dj Fency : il “re” della Musica funky e disco aveva 48 anni : Ferrara, addio a dj Fency: il “re” della musica funky e disco aveva 48 anni Federico Farinella, per tutti dj Fency, è stato tra i disc jockey più apprezzati nel mondo della musica funky e disco anni ’70 e ’80. Sconfitto da un tumore, lascia un figlio di 10 anni: “Era la luce dei suoi […] L'articolo Ferrara, addio a dj Fency: il “re” della musica funky e disco aveva 48 anni sembra essere il primo su NewsGo.

Johnny Hallyday è morto : addio all’idolo rock della Musica francese : Johnny Hallyday è morto. L'artista si è spento all'età di 74 anni dopo breve malattia. L'annuncio è arrivato solo poche ore fa direttamente dalle parole di sua moglie Laeticia Hallyday, con le quali ha voluto far sapere al mondo della scomparsa di suo marito. "Johnny Hallyday se n'è andato. Lo scrivo senza poterci credere, eppure è così. Il mio uomo non c'è più. Ci ha lasciati questa notte così come ha vissuto, con coraggio e dignità": ...

