Multe | a Como gli svizzeri non pagano | ' Debiti per 300mila euro | impossibile recuperarli'

Multe - a Como gli svizzeri non pagano : debiti per 300mila euro : Multe, a Como gli svizzeri non pagano: debiti per 300mila euro Gli italiani in Svizzera, invece, rischiano il carcere per le contravvenzioni non pagate

A Como 300mila euro di Multe non pagate dagli svizzeri : Saranno anche il Paese delle banche e della precisione, ma quando si tratta di pagare le contravvenzioni in Italia, gli svizzeri nicchiano un po'. Ne sa qualcosa il Comune di Como, che vanta crediti per 290mila euro nei confronti di cittadini elvetici che a pagare le multe non ci hanno mai nemmeno pensato.È il quotidiano La provincia di Como a tirare fuori i dati relativi ai primi nove mesi del 2017, in cui si legge che solo 47mila euro su ...

Carità vietata e Multe ai clochard. La scelta del sindaco divide Como : Como - Como è divisa in due. Da una parte c'è chi porta le colazioni ai poveri. Dall'altra chi li vede come un fastidio. Il sindaco sta nella seconda fazione e ha vietato l'accattonaggio in tutto il centro, durante il periodo delle feste. Non sta bene, dice, rovina lo shopping di Natale. I volontari sono rimasti allibiti. «Ma come, adesso a Como è proibita anche la Carità?». Si sono ribellati e sono andati ...