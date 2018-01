Mulini a vento : ecco i più belli d'Europa : Inaugurato il 6 ottobre 1891 da Charles Zidler, è noto per i suoi spettacoli a luci rosse. TRAPANI " SICILIA " I Mulini a vento sono uno degli elementi caratteristici del tratto di costa siciliana da ...

Il Don Chisciotte londinese e i Mulini a vento di New York : L'unico a prenderlo in simpatia, facendogli da cicerone nel Nuovo Mondo, è Septimus Oakeshott, segretario del governatore Clinton. A prenderlo invece per... il naso è la viziata e annoiata Tabitha, ...