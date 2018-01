Montagna | tre morti sulla neve in pochi giorni | due in Trentino | uno in Piemonte

Bormio - si perdono in Montagna durante un fuoripista : salvati tre ragazzini tra i 12 e i 14 anni : Uno di loro aveva il cellulare e hanno dato l'allarme al 112. salvati con una motoslitta e riportati a valle. Sanzionati i genitori

Scilla & Cariddi - sembra Marzo in riva allo Stretto : dalla pioggia al sole alla pioggia - ma continua a fare caldo. Anche in Montagna! : E’ tornato a splendere il sole in riva allo Stretto di Messina oggi, Lunedì 22 Gennaio, dopo la Domenica umida e piovosa condizionata dal forte vento di maestrale ma Anche dalle temperature elevate. Ha piovuto persino a 2.000 metri di quota sui monti intorno allo Stretto, ed è incredibile osservare l’Etna completamente priva di neve sul versante Sud addirittura fino a 2.500 metri di quota in pieno inverno, come se fossimo già a ...

Montagna : il Trentino avanti anni luce : Dopo una settimana trascorsa in Trentino, sono rientrato con alcune riflessioni sparse per la testa. 1) Appena arrivato sono andato all' Ufficio del Turismo, dove mi hanno inondato di informazioni: ...

Incidenti in Montagna : Corno alle Scale - tre escursionisti scivolano in parete : il Soccorso alpino dell’Emilia-Romagna è impegnato nel recupero di tre escursionisti scivolati in un canale durante la scalata di una parete del Corno alle Scale, sull’Appennino Bolognese. L’intervento dei soccorritori è scattato nel tardo pomeriggio. Le operazioni per individuare e recuperare i dispersi sono ancora in corso è particolarmente complesse a causa delle avverse condizioni meteo. L'articolo Incidenti in Montagna: ...

Incidenti in Montagna - Trentino : scialpinista morto sul Lagorai : Rinvenuto questa mattina il corpo senza vita di uno scialpinista nel gruppo del Lagorai, nel Trentino orientale: il 48enne era scomparso ieri mentre era impegnato in un’escursione verso Cima Cavallara. A lanciare l’allarme i compagni di escursione, che in serata non lo hanno visto tornare a valle. Gli uomini del soccorso alpino, vigili del fuoco e Guardia di Finanza, lo hanno cercato anche utilizzando alcuni droni. Questa mattina il ...

Montagna - una donna è morta in Trentino. Diversi incidenti : Roma, 14 gennaio 2018 - E' stata una giornata con numerosi interventi sulle montagne tra Verona, Vicenza e Trento. Una donna veneta è morta durante un'escursione in Montagna, in Trentino: è scivolata ...

Maltempo Veneto : una trentina di interventi in Montagna - scuola allagata : Il Maltempo ed i danni conseguenti stanno impegnando le squadre dei vigili del fuoco, soprattutto nella zona del Feltrino, per le forti piogge cadute: circa una trentina gli interventi effettuati finora. Segnalati disagi alla circolazione stradale per piccoli smottamenti lungo la SP1bis Via Madonna del Piave a Quero e la SP3 a Gosaldo. Le forti piogge cadute nelle ultime ore hanno allagato anche la scuola per l’infanzia di ...

Street art anche in Montagna grazie al crowdfunding : partono gli itinerari turistici : ... il primo festival nazionale di Street art ambientato in luoghi pedemontani, alcuni mesi fa si è affidato al crowdfunding " rilanciato da noi di Artribune per poter continuare la sua politica di ...

Montagna - Soccorso Alpino FVG : record nel 2017 con oltre 300 interventi : “Per il servizio regionale e’ stato un anno molto impegnativo“, spiega Vladimiro Todesco, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico del Fvg, in riferimento all’attività 2017. “Per la prima volta nella nostra storia gli interventi di Soccorso superano le 300 unita’: 306, per un totale di 357 persone soccorse, 1250 giornate/uomo (oltre 8000 ore di lavoro) e 42 vittime recuperate (34 nel ...

Natale - tre morti in incidenti Montagna : 19.11 Un giovane di 31 anni è morto durante un'escursione sul monte Baldo, nel Veronese, scivolando in un canalone. L'allarme è stato lanciato dal padre che non lo aveva visto rientrare. Il corpo è stato trovato nella notte. Il giovane sarebbe morto sul colpo. Un'altra vittima della montagna in Piemonte. Una guida alpina di 54 anni è morta precipitando in un dirupo nel vallone della Creusa,a Vernante (Cuneo). L'uomo era salito con amici ma ha ...

Settimana bianca - sport in Montagna tra amici : ecco le proposte per chi ama sci - ciaspolate e trekking : sport e divertimento: è questa la formula di Homelidays, sito di case vacanza online parte del gruppo HomeAway®, per una vacanza di successo da trascorrere tra amici in montagna. Le abbondanti precipitazioni nevose di quest’anno sono un invito irresistibile per organizzare una vacanza sulla neve: adrenalina di giorno con la scelta della disciplina sportiva preferita (sci, ciaspole o trekking), mentre alla sera tutti insieme in una confortevole ...

Lecco - scivola mentre attraversa un canalone in Montagna. Muore 43enne : Ancora una tragedia sulle montagne lecchesi. Un uomo di 43 anni, originario di Meda, nel Milanese, ha perso la vita nella tarda mattinata di venerdì sul Grignone, sopra Mandello del Lario. L'...

L'eleganza delle bollicine di Montagna : ecco gli spumanti del Trentino Alto Adige : È il 1993 quando giunge il riconoscimento della Doc Trento - prima denominazione italiana riservata al metodo classico, seconda nel mondo dopo lo Champagne - che oggi riunisce i produttori, figli di ...