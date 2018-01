Milano | la procura chiede la confisca della casa di Fabrizio Corona

Dj Fabo - la Procura di Milano chiede l'assoluzione per Cappato : Milano, 17 gen. (askanews) - l'assoluzione di Marco Cappato dall'accusa di agevolazione al suicidio "perchè il fatto non sussiste". Oppure, in subordine, l'invio degli atti del processo sulla morte di ...

Operai morti a Milano - la Procura indaga per omicidio colposo plurimo : E' l'ipotesi di indagine dopo la tragedia di ieri in una fabbrica del quartiere Greco che è costata la vita a tre Operai, intossicati dalle esalazioni mentre stavano pulendo un forno. Grave un quarto uomo.

Milano - incidente in fabbrica : Procura indaga per omicidio colposo. L’allarme non ha suonato - polemiche sui soccorsi : indaga per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose la Procura di Milano per la morte du Marco Santamaria, Arrigo Barbieri e Giuseppe Setzu a causa delle esalazioni di metano mentre stavano eseguendo una manutenzione in un forno interrato della Lamina, l’azienda dove lavoravano, nel quartiere Greco a Milano. L’unico sopravvissuto è Giancarlo Barbieri, di 62 anni, fratello di Arrigo, che è ricoverato in condizioni disperate. Migliorano ...

Inter - Ramires si allontana : annullato il viaggio del procuratore a Milano : Si complica la pista Ramires per l' Inter . Secondo le indiscrezioni lanciate da Premium Sport , l'agente del calciatore brasiliano, Luis Carlini , avrebbe annullato il viaggio a Milano, previsto per domani. Il club nerazzurro continua a sperare e si affida proprio al procuratore del ...

"Operazioni sospette sulla vendita del Milan ai cinesi". Il rapporto della Guardia di Finanza sul tavolo della procura di Milano : Le segnalazioni di "operazioni sospette" sulla vendita del Milan all'imprenditore cinese Li Yonghong sono tre e sono contenute in un rapporto, di una decina di pagine, che la Guardia di Finanza ha fatto pervenire alla procura di Milano poco prima di Natale.Le segnalazioni su operazioni sospette sono i rapporti che banche, intermediari finanziari e operatori sono obbligati a consegnare all'Uif, l'Unità di informazione finanziaria della ...

La procura di Milano ha chiesto una condanna a 9 anni di carcere per il ginecologo Severino Antinori : I pubblici ministeri di Milano hanno chiesto la condanna a 9 anni di carcere per Severino Antinori, il ginecologo accusato di avere prelevato in modo “forzoso” cellule uovo da un’infermeria nell’aprile del 2016 presso la clinica Matris, con lo scopo The post La procura di Milano ha chiesto una condanna a 9 anni di carcere per il ginecologo Severino Antinori appeared first on Il Post.

Milano - caso ovuli : procura chiede condanna a 9 anni per Antinori : La procura di Milano ha chiesto la condanna a 9 anni di carcere per Severino Antinori, il ginecologo tra gli imputati per il presunto prelievo forzato di otto ovuli a un'infermiera spagnola avvenuto ...

Inchiesta sulla cessione del Milan - il procuratore di Milano smentisce : «Allo stato non esistono procedimenti penali sulla compravendita dell'A.C. Milan»: lo ha dichiarato il procuratore capo della Repubblica di Milano, Francesco Greco. Lo stesso...

