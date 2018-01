Milan | presto un annuncio; Juve | colpo dalla Roma? Inter 4 nomi per l' attacco

: @_JackKey_ @LordSith75 @Sergio37075361 Sveglia presto domani non posso seguire l'altra partita buonanotte Sempre forza milan - PasqualeACM : @_JackKey_ @LordSith75 @Sergio37075361 Sveglia presto domani non posso seguire l'altra partita buonanotte Sempre forza milan - GiorgioPiddini : @mrcantiga No anche la Roma, infatti vende con estrema facilità e presto anche il Milan dovrà rispettare dei paletti. - MarkoPunterF : RT @guendarodriguez: una volta per tutte dico che io e #Niang continuiamo a vederci e sentirci alla faccia delle malelingue e presto foto i… - maurozaccarelli : #Cagliarimilan presto una #Barella per il Milan - Sdigsa : RT @guendarodriguez: una volta per tutte dico che io e #Niang continuiamo a vederci e sentirci alla faccia delle malelingue e presto foto i… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 23 gennaio 2018) La sessione di calciomercato invernale VIDEO del 2018 è alle battute finali. A poco più di una settimanachiusura, i top club di Serie A si stanno muovendo per ritoccare le rose e non mancheranno i colpi di scena. La #ntus continua a lavorare per la prossima stagione con l'obiettivo di rinforzare la mediana mentre il #ha ribadito a più riprese che non ci saranno operazioni in entrata. Massimiliano Mirabelli si sta concentrando sulle cessioni degli esuberi. L'#ha messo a segno due colpi importanti: Rafinha e Lisandro Lopez. Laè vicinissima all'inaspettata cessione di Edin Dzeko.ntus, fari puntati sui giallorossi La 'Vecchia Signora' sta puntando al futuro. In cima alla lista delle priorita' di Beppe Marotta c'è il potenziamento del centrocampo bianconero. Il primosara', con ogni probabilita', Emre Can dal Liverpool. Il centrocampista ...