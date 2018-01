Milan | Boca-Gustavo Gomez | c' è una deadline

Milan - Gomez punta i piedi per il Boca. In ballo due giorni e due milioni : Per tutte le squadre del mondo, la scelta di Gomez, deciso a firmare solo con il Boca. Per gli argentini, il tempo: il mercato a Buenos Aires chiude giovedì sera, tra tre giorni. I giocatori ...

Calciomercato Milan - bufera Gomez : vuole il Boca : Milan, IL PRESIDENTE: ACQUISTO REGOLARE Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio

Milan : col Boca si tratta per la cessione a titolo definitivo di Gomez : Milan fermo sul mercato in entrata, ma attivo su quello in uscita. Come riporta Sky Sport , per Gustavo Gomez con il Boca Juniors adesso si tratta sulla cessione a titolo definitivo e non più prestito. La prima offerta del Boca è stata di 5 milioni, poi salita a 6. Il Milan è partito ...

Milan-Boca : c'è distanza per Gustavo Gomez : Come riferisce Sky Sport si è concluso da pochissimi minuti un incontro tra Massimiliano Mirabelli e Augusto Paraja, agente di Gustavo Gomez , che ha parlato per conto del Boca Juniors. L'incontro non è andato bene. Al ...

Milan - nuova offerta del Boca Juniors per Gustavo Gomez : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan è pronto ad accettare la nuova proposta presentata dal Boca Juniors per Gustavo Gomez . Il club argentino otterrà il giocatore in prestito biennale (scadenza 30 giugno 2019) con obbligo ...

Milan annuncia un mercato in uscita : Gustavo Gomez ad un passo dal Boca : ... Pierfrancesco Maran, con un post su Facebook: 'Il 5 febbraio, insieme agli assessori Tasca e Guaineri (rispettivamente Bilancio e Sport, ndr), incontreremo il Milan e l'Inter per discutere degli ...

Mercato Milan : Gustavo Gomez tra Boca Juniors e Udinese : Milano, 9 gennaio 2018 - Il calcioMercato invernale del Milan vedrà diverse partenze: una di quelle più certe vede come protagonista Gustavo Gomez . Il difensore paraguaiano non è riuscito a entrare ...

Milan - in tre su Gustavo Gomez : Boca Juniors - Flamengo e Udinese ci provano : Il mercato estivo non è stato rinnegato dalle difficoltà nel corso delle altre stagioni e sulla qualità del nuovo gruppo il Milan resta pronto a giurare: "Dei giocatori arrivati in estate non andrà ...

Calciomercato Milan - nel mirino l’erede di Dybala : contatti con il Boca - la chiave può essere Gomez : Calciomercato Milan – Il mercato in entrata del Milan non dovrebbe regalare grandi sorprese. I rossoneri penseranno più che altro alle cessioni dei giocatori che non rientrano nei piani della società. Tra questi figura Gustavo Gomez. Il difensore paraguayano ex Lanus è stato accostato all’Udinese per un eventuale arrivo al Milan di Jankto ma il ds del club friulano, Manuel Gerolin, ha tolto il centrocampista dal mercato. Per questo ...

