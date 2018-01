: Brava e coraggiosa! - roklasconti : Brava e coraggiosa! - notizie_star : 'Mi dissero abortisca perchè nasce cieco': oggi è l'orgoglio italiano nel mondo- Notizie Star: -

(Di martedì 23 gennaio 2018) Domenica scorsa la signora Edi Aringhieri, mamma di Andrea Bocelli, è stata protagonista assoluta della giornata televisiva. Ospite di Domenica In su Rai Uno, ha ripercorso gli episodi più significativi del suo grande figlio, senza risparmiare aneddoti fino ad ora mai raccontati al grande pubblico. 'Signora, è meglio che' Oltre a tanti momenti di gioia, questa adorabile e piacevolissima signora ha raccontato anche gli aspetti più dolorosi . Su tutti quando la signora ##bocelli era in attesa del figlio Andrea. Le analisi pre-parto stabilirono, visti i sui problemi al ventre, che il suo figliolo sarebbe nato con un glaucoma congenito che avrebbe provocato al nascituro gravi problemi di vista, fino a renderlo #ipovedente. La signora Edi Aringhieri, intervistata da Cristina Parodi, racconta che i medici leche il figlio che aveva in grembo sarebbe diventato ...