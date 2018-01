Meteo | Febbraio parte in grande stile Possibili ondate di freddo e neve sull'Italia

Previsioni Meteo - un ”super Anticiclone” torna ad abbracciare l’Italia in vista dei Giorni della Merla ma attenzione a Febbraio - l’Inverno potrebbe prendersi una grande rivincita : 1/21 ...

Meteo - Inverno al bivio : verso un Febbraio mite o freddo e prturbato : Meteo - La stagione invernale 2017-2018 sta mostrando caratteristiche che non porprio si addicono ad un tipico Inverno italiano. Infatti dopo una mensilità di Dicembre caratterizzata da scarse...

Meteo Italia : fine gennaio inizio febbraio all'insegna del freddo : Tra la fine di gennaio e l' inizio di febbraio l'inverno dovrebbe fare sul serio sull'intera Penisola. Dopo il primo mese dell'anno piuttosto mite, sul BelPaese dovrebbe arrivare il freddo , ma quello vero. Fin'ora il brutto tempo sembrava aver girato alla larga dal nostra paese, addirittura le temperature rigide si erano fatte sentire più nel mese di dicembre piuttosto che a gennaio . Anche se in realtà, secondo alcuni dati statistici, gennaio è ...

Meteo - le previsioni per fine gennaio e inizio febbraio 2018 : Che tempo farà in questo ultimo scampolo d’inverno? È ancora presto per avere previsioni certe, ma secondo le ultime tendenze elaborate dal modello del centro europeo ECMWF nell’ultima...