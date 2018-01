Mercato | Real Madrid su Kane | pronta offerta di 230 milioni Diarra firma per il Psg

CalcioMercato Bologna - ufficiale il prestito di Taider al Montreal : Bologna - Saphir Taider passa al Montreal Impact a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2019. Lo ha comunicato il Bologna attraverso il seguente comunicato: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ...

CalcioMercato Milan : Sergio Ramos vuole Bonucci al Real Madrid : Inutile la rete siglata da Barella ( VIDEO GOL) Dove vedere Cagliari-Milan, diretta tv e live streaming Serie A oggi 21/1

LIVE CalcioMercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 21 gennaio in DIRETTA : Rafinha atterrato Milano - Dzeko verso il Chelsea - Cristiano Ronaldo in rotta con il Real Madrid? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo Reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 22.56 GENOA ...

CALCIOMercato ROMA/ News - il Villarreal ci prova per Defrel (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Mauricio Lemos passa al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, ci sono i capitolini dietro l'affare?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 08:52:00 GMT)

CalcioMercato Inter/ News - il Real Madrid dice di no per Kovacic (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: fallisce sul nascere l'idea del possibile ritorno in nerazzurro di Mateo Kovacic, il Real Madrid dice di no.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:39:00 GMT)

CalcioMercato Milan - Sergio Ramos chiama Bonucci al Real Madrid : le intenzioni di calciatore e club rossonero : Stagione fino al momento deludente in casa Milan, la squadra rossonera nel frattempo è al lavoro per preparare la gara di campionato contro il Cagliari in trasferta. Si parla di mercato ma difficilmente ci saranno movimenti in entrata, nel frattempo continuano a circolare voci dalla Spagna. Nel dettaglio interesse del Real Madrid per il difensore Leonardo Bonucci, il capitano rossonero è uno dei preferiti dei Blancos, a spingere per il ...

RAMIRES ALL'INTER?/ CalcioMercato news : l'ex Chelsea in realtà è un'alternativa a Rafinha : RAMIRES all’Inter? Calciomercato news: l’agente riapre le speranze in quello che ormai è un tormentone. Il brasiliano dello Jiangsu Suning può ancora arrivare a Milano(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:00:00 GMT)

CalcioMercato Real Madrid : è corsa a tre per l’attacco - nomi da capogiro : Calciomercato Real Madrid – La “BBC” potrebbe presto scomparire. Dopo aver perso quella della difesa juventina con la cessione di Bonucci al Milan (Barzagli e Chiellini), anche il Real Madrid si prepara a salutare il suo mitico tridente. Secondo il quotidiano madrileno “Marca”, infatti, Florentino Perez sta pensando a rifondare la sua squadra partendo dall’attacco e cancellando il trio Bale, Benzema, Cristiano ...

CalcioMercato Inter - Icardi-Real Madrid : perché stare tranquilli. Per ora... Video : Cristiano Ronaldo, Marco Asensio, Gareth Bale, Isco e Karim Benzema: nomi da urlo, un attacco dal valore quasi inestimabile quello del Real Madrid. Ma, si fa fatica anche a pensarlo, diventato il vero punto debole della squadra campione del mondo e che solo pochi mesi fa celebrava il doblete, Champions League più Liga, mentre ora vede volar via il Barcellona, distante addirittura 19 punti in campionato con le merengues che hanno sì una gara da ...

CalcioMercato Inter/ News - sogno Sissoko - realtà Ceballos (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: la squadra meneghina al lavoro su nuove idee per rinforzare il proprio centrocampo(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 10:18:00 GMT)

Il Real Madrid infiamma il Mercato : 'Ok a trattiva per Cristiano Ronaldo' : In Italia si muove poco, all'estero invece qualcosa accade, in questa finestra invernale di Calciomercato. Nella peggiore delle ipotesi, oltreconfine non mancano i buoni propositi e si gettano le basi ...

