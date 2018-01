: Mattarella: per costruire il futuro sentirci comunità di vita - ItaliaNotizieV : Mattarella: per costruire il futuro sentirci comunità di vita - FXS_Finance_IT : Mattarella: per costruire il futuro sentirci comunità di vita #Yahoo! Italia - Notizie #Finanza #Forex - Padre_Ramirez : RT @nicopetteruti: ONORE al presidente #MATTARELLA per la nomina della senatrice #SEGRE ! Con lui possiamo (ancora) sentirci orgogliosi di… - nicopetteruti : ONORE al presidente #MATTARELLA per la nomina della senatrice #SEGRE ! Con lui possiamo (ancora) sentirci orgoglios… -

In visita alle Grotte di Castellana, in Puglia, per l'ottantesimo anniversario della scoperta delle cavità, il Presidentesollecita "come sempre l'esigenza didi vita per costruire bene ilcomune". Lo sviluppo del turismo, dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato del territorio "richiedono, come sanno bene i sindaci, di affrontare le difficoltà con lo stesso spirito con cui Franco Anelli scoprì le Grotte: la volontà di sfidare l'ignoto e costruire ilcon capacità di studio".(Di martedì 23 gennaio 2018)