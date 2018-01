Maltempo | torna l’incubo Rigopiano | valanga minaccia hotel | 80 turisti evacuati con

Maltempo Piemonte : torna la neve sulle montagne - allerta valanghe : torna il Maltempo sul Piemonte, con forte vento e nevicate sulle Alpi nordoccidentali. Cielo in prevalenza poco nuvoloso sul resto della regione, secondo le previsioni dell’Arpa, con condizioni di foehn nelle ore notturne. Le nevicate, deboli o moderate, saranno a partire dai 700-800 metri. Previsto anche un brusco calo delle temperature, con venti forti in quota, anche nella giornata di domenica e nubi in estensione sulla pianura. Rischio ...

Maltempo - torna il freddo : il Comune di Venezia aziona gli spargisale : Questa sera a partire dalle 20, vista la previsione di abbassamento delle temperature, entreranno in azione i mezzi spargisale: lo annuncia la Centrale operativa della Polizia Municipale e la Protezione civile del Comune di Venezia. I mezzi interverranno nei punti piu’ critici del sistema stradale comunale, come sovrappassi, sottopassi e rotatorie nonche’ nelle aree del Tronchetto e di piazzale Roma, per prevenire la possibile ...

Maltempo Piemonte - torna la neve sulle Alpi : da 1.000 metri in su : Dopo le abbondantissime nevicate di una settimana fa, altre sia pure molto piu’ lievi, sono previste dalla serata di oggi fino a mercoledi’ sulle Alpi Piemontesi, in particolare sui settori occidentali e settentrionale, mentre sulle zone appenniniche e sulla parte orientale della regione sono attesi piovaschi. La quota delle neve a partire dagli 800 metri oggi, da 1.000 in su nei giorni successivi. Le nuvole si allontaneranno ...

Maltempo - Sestriere torna alla normalità : domani scuole aperte : “L’altra notte a causare i danni al condominio San Vittorio non e’ stata una slavina ma un importante distacco di neve dal tetto della palazzina stessa, che impattando al suolo ha creato un effetto bomba che ha portato al distacco di altra neve dal versante inclinato della collina“. Cosi’ il sindaco di Sestriere Valter Marin, che ha ricostruito la dinamica dell’incidente di lunedi’ sera. “Lo ...

Maltempo Piemonte : torna il sereno - a Sestriere non nevica più : Migliora il tempo sul Piemonte da giorni interessato da pioggia e neve. Come anticipato dalle previsioni dell’Arpa, le precipitazioni che nelle scorse ore erano diminuite di intensita’ si stanno esaurendo. Dopo 48 ore non nevica piu’ al Sestriere, dove la situazione resta critica per gli oltre due metri raggiunti dal manto nevoso. A Torino, come nel resto della pianura, non piove piu’. Nella notte e’ prevista una ...

All’Epifania torna il Maltempo al Nord : attese pioggia e neve : Cielo irregolarmente nuvoloso o coperto sull’Italia, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, per foschie, nebbie e nubi basse, ma tempo in prevalenza asciutto. I meteorologi di ilmeteo.it avvisano che la situazione è destinata a cambiare nel corso dell’imminente weekend dell’Epifania. ...

Clima mite fino a venerdì - ma con la befana torna il Maltempo a Nord : Roma - Prima settimana del nuovo anno molto dinamica in Europa sotto l'influenza di forti correnti atlantiche che stanno determinando dei veloci peggioramenti sulla nostra Penisola associati a venti anche tempestosi e mari agitati. Tale assetto tenderà a modificarsi nel corso del weekend dell'Epifania dove rivolgiamo la nostra attenzione. VENERDI' 5 GENNAIO. Giornata di transizione, con tempo nel complesso stabile da Nord a ...

Neve - Campocatino : dopo il Maltempo le piste tornano in funzione : Sono tornate a ospitare gli sciatori oggi le piste da sci di Campocatino, in provincia di Frosinone. Nella localita’ invernale di Guarcino la societa’ che gestisce gli impianti da oggi ha messo di nuovo in funzione le piste Vermicano, Direttissima, le Orse, Bettina, Pluto,Topolino,Canalino,Panoramica e Campo Scuola. dopo la chiusura di ieri per il maltempo con la pioggia e la scarsa visibilita’, la “Campocatino 360” ...

Allerta Meteo : ultimo Sabato del 2017 di forte Maltempo sulle Alpi e nel basso Tirreno - torna il sole (e anche il caldo) sul resto d’Italia [MAPPE] : 1/19 ...

Maltempo : tornata normale la circolazione sul valico della Somma : E’ tornata normale la viabilita’ sul valico della Somma, dove in mattinata, a causa della neve, il traffico era rallentato e a tratti bloccato, creando disagi a decine di mezzi. In base a quanto riferisce la polizia stradale, dal primo pomeriggio la strada e’ totalmente percorribile, dopo l’intervento dei mezzi spazzaneve e spargisale. Nella zona, inoltre, al momento non si segnalano ulteriori nevicate. L'articolo ...

Maltempo Puglia : torna la neve in Capitanata - imbiancate le vette oltre i 700 metri : La neve ha fatto il suo ritorno in provincia di Foggia. Imbiancati questa mattina i Monti Dauni: il manto bianco ha ricoperto i rilievi superiori ai 700 metri. neve a Faeto e Monteleone di Puglia, ed anche sulle vette del subappennino Dauno (monte Crispignano, Monte Sambuco e Monte Cornacchia). A causa del vento forte sono fermi i collegamenti marittimi con le Isole Tremiti. Domani la perturbazione dovrebbe lasciare la Capitanata. L'articolo ...

Il Maltempo flagella l’Italia - torna l’Inverno tra Natale e Capodanno : tanta neve fino a bassa quota - danni e disagi [LIVE] : 1/15 Bosa Marina ...

Emergenza Maltempo - pioggia e calo termico nel Napoletano : e sul Vesuvio torna la neve : L'annunciato mutamento delle condizioni climatiche ha portato un brusco calo termico nelle aree del vesuviano, che oggi si sono svegliate con il vulcano più famoso al mondo totalmente innevato. Ad ...