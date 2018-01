Maltempo Giappone | forti nevicate a Tokyo | 67 feriti e trasporti in tilt

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 23 gennaio 2018) Pesantihanno investito la capitale del, paralizzando il traffico aereo e parte di quelle ferroviario. Decine icon “almeno 67 persone rimaste coinvolte in incidenti legati alla neve e il numero e’ destinato a crescere ulteriormente con telefonate alle ambulanze che continuano”, ha riferito un portavoce dei vigili del fuoco. Oltre 330 voli nazionali in arrivo o in partenza sono stati cancellati a casa del, mentre alcuni treni regionali sono stati sospesi. Le tv hanno mostrato una folla alla stazione dei treni di Shinjuku e lunghe code di pendolari in attesa alle fermate dei pullman a Shibuya. Temperature glaciali sono abituali nel nord del Paese ma non nella capitale, dove sono piuttosto rare. Le autorita’ hanno lanciato l’allarme neve per la prima volta in 4 anni, un avvertimento che viene dato solo quando si teme ...