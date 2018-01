Made in Italy | Coldiretti | +736% di riso insanguinato dalla Birmania

Made In Italy - Ligabue fa un’ode riuscita (e un po’ kitsch) alla sua provincia populista : Salvate il soldato Ligabue. La rockerilla padana, portici bassi e campi di girasoli, mortadelle insaccate e “andiamo a ballare”, amici borderline che si drogano e giocano alle slot, è tornata. Made in Italy, quindici anni dopo Da zero a dieci, è l’unico film possibile che Ligabue continua a fare da Radiofreccia. Dolente storia di provincia qualunquista e incazzata, a suo modo anarchica e bizzarra, protagonisti ebbri di antichi e solidi ...

Allarme Coldiretti su falso Made in Italy. UE legalizza tarocchi "DOC" per 60 miliardi : Torna la polemica sul CETA , l'accordo commerciale fra Unione Europea e Canada, accusato da più parti di fare gli interessi delle grandi multinazionali e trascurare le piccole imprese del Made in ...

Luciano Ligabue/ Da giovedì al cinema “Made in Italy” : Stefano Accorsi è Riko - alter ego del regista : Luciano Ligabue presenta 'Made in Italy' , il suo nuovo film al cinema da giovedì 25 gennaio che offre uno spaccato sentimentale dell'Italia di oggi alle prese con la crisi economica.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:49:00 GMT)

COLDIRETTI * Made IN ITALY : 'LA UE LEGALIZZA TAROCCHI 'DOC' PER 60 MILIARDI - Da accordi via libera a Fontina - Asiago - Gorgonzola e Parmesan ... : Un accordo che colpisce anche il formaggio italiano piu' esportato nel mondo, il Parmigiano Reggiano, che potrà essere liberamente prodotto e commercializzato dal Canada con la traduzione di Parmesan.

Sostenere la crescita dei distretti rurali italiani come chiave per lo sviluppo del Made in Italy : Se l'enogastronomia italiana è il comparto che meglio riesce ad affermarsi presso i consumatori di tutto il mondo per la sua qualità riconosciuta, i prodotti Dop Igp rappresentano il settore dei record. È quanto messo in luce dal XV Rapporto Ismea-Qualivita che, con l'analisi dei dati produttivi ed economici degli ultimi 10 anni, evidenzia crescite in doppia cifra per numero di prodotti registrati, valore economico, export e ...

Made in Italy - Coldiretti : l’Europa legalizza tarocchi “doc” per 60 miliardi : Con gli accordi di libero scambio l’Unione Europea legalizza dal Canada al Giappone fino ai Paesi sudamericani del Mercosur, l’agropirateria internazionale che fattura oltre 60 miliardi di euro con i tarocchi del prodotti alimentari Made in Italy. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione della presentazione del XV Rapporto Ismea – Qualivita 2017 sui prodotti Dop/Igp dal quale si evidenzia che il sistema italiano di qualità “Food ...

Luciano Ligabue presenta Made in Italy : : Interpretarla, pur essendone affascinata, non è stato facile, ma ho potuto contare un mondo che mi era molto chiaro, quello di Luciano: una base non solo musicale ma anche di parole" . Se Sara sa, ...

Luciano Ligabue : «Vi presento il nuovo film Made in Italy - fare il regista è faticosissimo» : “Made in Italy” racconta al cinema una tormentata dichiarazione di amore verso il nostro Paese, raccontata con le parole e la musica di Luciano Ligabue, attraverso lo sguardo di Riko, un uomo onesto alle prese con una vita in cui tutto sembra essere diventato improvvisamente precario: il lavoro, il futuro, i sentimenti. Ma se a volte rialzarsi non è facile, Riko ha scelto di non darla vinta al tempo che corre: c’è un matrimonio da ...

A 20 anni da 'Radiofreccia' Ligabue torna al cinema con 'Made in Italy' : A 20 anni da Radiofreccia Luciano Ligabue torna al cinema con Made in Italy , che nasce dall'omonimo concept album uscito nel 2016. Il rocker di Correggio si racconta insieme ai suoi protagonisti, ...

Made in Italy - l’amore di Ligabue per un paese «in vacca» : Una mortadella lunga otto metri viene illuminata dall’alto, mentre sulle note della canzone Mi chiamano tutti Riko, scritta da Luciano Ligabue e inserita nell’album (e ora anche nel film) Made in Italy, Stefano Accorsi si cimenta nel ballo (citando tra gli altri Tony Manero e Gene Kelly). Inizia così il terzo lungometraggio diretto dal rocker di Correggio, dove l’attore bolognese interpreta il protagonista dell’ultimo (e unico) concept ...

Ligabue e Made in Italy 'Volevo far provare nostalgia dell Italia a chi sceglie di restare' : L'obiettivo di Luciano Ligabue, una carriera da rocker con 20 album e più di 700 concerti e una decisamente più sintetica da regista (questo è il suo terzo film), era quella di far venire nostalgia ...

Opa su Yoox : perché se ne va un altro pezzo di Made in Italy : Yoox Net a Porter (Ynap) non sarà più italiana. L'unica realtà dell'e-commerce italiana di un certo peso a livello internazionale, che ha saputo unire il mondo della moda con l'innovazione del web, è pronta ad aggiungersi alla lista di aziende che hanno cambiato bandiera . Richemont è un colosso finanziario di Ginevra che possiede diversi marchi del ...