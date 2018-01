M5s - Grillo addio : il suo blog indipendenteDi Maio : "No parricidio ma avanti da soli" : Separazione all'interno di M5s: il blog di Grillo diventa indipendente e totalmente staccato dalla piattaforma del movimento. Di Maio: "Non è stato un parricidio ma ora si va avanti da soli".

Renzi : M5s esperimento Casaleggio-Grillo : 21.24 "Oggi Di Maio si è scisso, Grillo ha fatto la scissione con Di Maio".Lo dice il segretario del Pd, Renzi, a Radio 1. E incalza: i Cinque Stelle? "Un esperirimento creato da Casaleggio-Grillo". Berlusconi e Salvini?"Discutono su tutto".Ma "non vivo come nemico il M5S, né Berlusconi", aggiunge. E sulla divisione interna al suo partito: "La chiarezza fatta aiuterà il Pd", e "non la sinistra radicale":"Potremo fare una proposta molto più ...

Grillo lancia il nuovo blog separato dal M5s. Di Maio 'Nessun parricidio ma noi avanti da soli' : ROMA - Rivoluzione grafica per il blog di Beppe Grillo, che da oggi si presenta in una veste più paludata, più da 'centro studi'. Insomma meno d'attacco e meno legata al Movimento. 'Il M5s lo ha ...

Grillo lancia il nuovo blog - staccato dal M5s : «Andrò in cerca di folli»|Video : Nuova grafica sui toni del bianco e del rosso, solo un link al blog delle stelle e alla piattaforma Rousseau e un video di presentazione: «Inizia un’avventura straordinaria, di liberazione, sogni e visioni. Andrò in cerca di folli e di artisti»

M5s - Raggi : “Nuovo blog di Grillo? Lui e il Movimento continueranno a camminare insieme” : “Non temo interferenze o cambiamenti, Grillo e il Movimento continueranno a camminare insieme”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di una conferenza stampa sul turismo risponde alle domande sul lancio del nuovo blog di Grillo da cui sparisce il Movimento cinque stelle. L'articolo M5s, Raggi: “Nuovo blog di Grillo? Lui e il Movimento continueranno a camminare insieme” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Beppe Grillo - online il nuovo blog staccato dal M5s : “Inizia avventura straordinaria” : “Inizia adesso un’avventura straordinaria”. Con questo messaggio, Beppe Grillo ha lanciato il suo nuovo blog, staccato dal Movimento Cinque Stelle. Un cambio di passo dopo 13 anni fianco a fianco con la Casaleggio associati, che non cura la piattaforma lanciata online. Veste grafica nuova, rosso e bianco al posto del nero e del giallo. E un lungo video per spiegare la genesi: “Inizia adesso un’avventura straordinaria di ...