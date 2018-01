Luciano Ligabue | Made in Italy Un film “sentimentale” che parla della vita

Luciano Ligabue/ Da giovedì al cinema “Made in Italy” : Stefano Accorsi è Riko - alter ego del regista : Luciano Ligabue presenta 'Made in Italy' , il suo nuovo film al cinema da giovedì 25 gennaio che offre uno spaccato sentimentale dell'Italia di oggi alle prese con la crisi economica.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 10:49:00 GMT)

Luciano Ligabue / Da giovedì al cinema con 'Made in Italy' - il film con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak : LUCIANO LIGABUE presenta 'Made in Italy' , il suo nuovo film al cinema da giovedì 25 gennaio che offre uno spaccato sentimentale dell'Italia di oggi alle prese con la crisi economica.

Luciano Ligabue : «Vi presento il nuovo film Made in Italy - fare il regista è faticosissimo» : “Made in Italy” racconta al cinema una tormentata dichiarazione di amore verso il nostro Paese, raccontata con le parole e la musica di Luciano Ligabue, attraverso lo sguardo di Riko, un uomo onesto alle prese con una vita in cui tutto sembra essere diventato improvvisamente precario: il lavoro, il futuro, i sentimenti. Ma se a volte rialzarsi non è facile, Riko ha scelto di non darla vinta al tempo che corre: c’è un matrimonio da ...

Luciano Ligabue : "Mi sentivo in colpa per il mio successo" : “Da bambino volevo fare l’attore. Volevo essere come Giuliano Gemma, perché nei film western era sempre quello buono. Dopodichè nella vita ho capito che è una cosa per la quale non sono proprio...

Luciano Ligabue a Verissimo : ‘Mi sentivo in colpa per il mio successo’ : “Da bambino volevo fare l’attore. Volevo essere come Giuliano Gemma, perché nei film western era sempre quello buono. Dopodichè nella vita ho capito che è una cosa per la quale non sono proprio portato, non so recitare. Eventualmente sto meglio dietro la macchina da presa a dirigere gli altri”. Così si racconta sabato 20 gennaio a Verissimo Luciano Ligabue, al cinema dal 25 gennaio con il suo terzo film da regista dal titolo “Made in ...

Luciano Ligabue : «Sono amore e rabbia» : Qui un estratto della storia di copertina del numero 3 di Vanity Fair in edicola dal 17 gennaio 2018 Il cocchio è un macchinone di seconda mano riadattato a fumeria e a guidarlo, con le ruote pericolosamente vicine al ciglio della strada e i pacchetti di Marlboro in luogo dei santini e degli Arbre Magique, è un sosia di John Goodman. Si chiama Claudio Maioli, è da sempre il manager di Ligabue ed è l’uomo che, dopo aver diviso per un decennio con ...

La sorpresa di Luciano Ligabue a una fan e la promessa mantenuta : “Verrò a trovarvi a casa” : La sorpresa di Luciano Ligabue a una fan conferma quanto l'artista di Correggio sia un uomo di parola. In tour a Cagliari lo scorso novembre, il rocker si è infatti recato a casa di una delle fan mantenendo così la promessa fatta settimane prima della partenza del tour. La prescelta tra i fan sardi è Maria Teresa Pirastu, studentessa di psicologia all'Università di Cagliari e grande fan di Ligabue nonché ascoltatrice di musica italiana con ...

Luciano Ligabue a Che Tempo Che Fa con Kasia Smutniak canta e rivela i suoi “due camei nel film Made In Italy” (video) : Ospite della puntata del 14 gennaio, Luciano Ligabue a Che Tempo Che Fa ha presentato in anteprima il suo nuovo lavoro da regista: Made in Italy, che è anche il titolo del suo ultimo album in studio e del relativo tour con cui ha girato i palazzetti italiani lo scorso anno, è il terzo film del rocker a vent'anni dall'esordio dietro la macchina da presa con Radiofreccia e a sedici dal secondo Da Zero a Dieci. Il film, concepito come una ...