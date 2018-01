Lotto | il 65 su Torino è il nuovo centenario

Torino - vasi romani ed etruschi in sa Lotto : confiscati 200 reperti : confiscati oltre duecento reperti archeologici, di origine etrusca e romana, dal valore di circa 300mila euro, trovati nella casa di un noto antiquario torinese, morto sei anni fa. I carabinieri ...

Lotto : il 65 su Torino è a un passo dal diventare centenario : La nona estrazione Lotto di sabato 20 gennaio 2018, vede il 65 su Torio a una sola lunghezza da quota cento, restano nell’urna i tre centenari del momento. C’è ancora il 76 su Cagliari in cima ai numeri più in ritardo del Lotto : adesso è a 208 turni di assenza, seguito dal 20 su Bari a 111 e dal 16 […]

Lotto : il 16 su Torino è il nuovo centenario : La settima estrazione Lotto di martedì 16 gennaio 2018, elegge un nuovo centenari il 16 sulla ruota di Torino. Il 76 su Cagliari resiste in cima ai numeri più in ritardo del Lotto: adesso è a 206 turni di assenza e consolida la sua posizione di secondo maggiore assente nella storia del Lotto. Per il 20 su Bari il ritardo […]