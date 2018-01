L' isola dei famosi 2018 | Francesca Cipriani impazzisce | paura in elicottero

isola dei famosi - incidente hot per Mara Venier : quel fastidio nelle parti intime… [FOTO] : 1/13 ...

isola dei Famosi - piccolo incidente per Mara Venier. L'opinionista si contorce dal dolore : Ieri sera è andata in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi e, tra litigi e misteri, anche l'opinionista Mara Venier è stata la protagonista di un piccolo incidente.Quasi alla fine della diretta, Alessia Marcuzzi ha chiamato la pubblicità, ma una volta che le telecamere sono tornate in studio, il pubblico si è accorto che stava succedendo qualcosa. Mara Venier, infatti, non riusciva più a sedersi sulla poltrona e, non appena ci ...

Marco Ferri perché ha ricevuto tante nomination all’isola dei famosi? Ecco le risposte a Mattino 5 : Marco Ferri come mai ha ricevuto numerose nomination nella prima puntata de L’isola dei famosi 13? Ecco le dichiarazioni degli opinionisti di Mattino Cinque nella puntata di martedì 23 gennaio su Canale 5. Marco Ferri nominato all’Isola dei famosi, Ecco perché Valerio Palmieri di Chi sottolinea: “È stato nominato quasi all’unanimità nonostante facesse parte dei […] L'articolo Marco Ferri perché ha ricevuto tante ...

‘isola dei Famosi’ batte ‘Romanzo famigliare’ : boom di ascolti per la prima puntata : Parte bene l’Isola dei Famosi: l’edizione numero 13 del ‘docu-trash’ che mette alla prova i vip con gli scherzi della natura (e della produzione) ha avuto un ottimo riscontro in termini di ascolti e share nel...

Rosa Perrotta parte per l'isola dei Famosi e lascia il fidanzato Pietro Tartaglione? : 'Quest'isola la dedico alle donne, al loro coraggio e alla loro forza. La dedico alle donne che lottano ogni giorno, che affrontano la vita a testa alta nel rispetto della loro dignità'. Questa la ...

isola dei famosi - le anticipazioni della prima puntata : primi scontri tra donne? : Domani, Lunedì 22 gennaio, torna su Canale 5 L'Isola dei famosi. A condurre come sempre Alessia Marcuzzi, giunta alla quarta edizione come padrona di casa. Come inviato ci sarà il popolare ballerino ...

Rivedere replica della prima puntata dell'isola dei famosi in streaming : ... la formazione della squadra dei migliori e quella dei peggiori o il migliore della settimana sicuramente volete Rivedere la puntata in streaming. Utilizzate SuperGuidaTv Il primo metodo da noi ...

isola dei Famosi 2018 : chi è Rosa Perrotta? : Dal trono di Uomini e Donne alle spiagge dell’Honduras: scopriamo chi è la bella Rosa Perrotta naufraga dell’Isola dei Famosi 2018 Rosa Perrotta è una delle naufraghe protagoniste della nuovissima edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 e dall’inviato in Honduras Stefano De Martino. La bella modella dopo l’esperienza televisiva del trono di “Uomini ...

isola dei Famosi : un segnale per Stefano De Martino da parte di Belen? Video : Quest'anno la tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi ha riservato per i telespettatori tantissime sorprese. Una sorpresa in assoluto, che il pubblico quanto Mara Venier sembra aver apprezzato, è senza dubbio la presenza di #Stefano De Martino all'interno del cast nel ruolo di inviato. Il ballerino di Amici, dopo aver debuttato su Canale 5 in prima serata, ha spaccato l'opinione pubblica: sì, perché se da un lato è stato apprezzato, ...

isola dei Famosi 2018 : i primi nominati sono Marco Ferri ed Eva Henger - Monte è il "mejor" : L'ex tronista si aggiudica subito il premio del migliore. Franco Terlizzi da 'Isolano' diventa il diciottesimo naufrago ufficiale.

isola dei Famosi : chi sarà il 18esimo finalista tra Deianira - Valerio e Franco : Scopriamo di più sui tre finalisti di #SarannoIsolani attraverso i loro video di presentazione e una simpatica intervista tripla.

isola dei Famosi 2018 - Wanna Marchi : "Io e mia figlia non siamo degne?" : La Marchi si scaglia contro Nadia Rinaldi e la produzione del programma, che ha escluso lei e la figlia dal cast.

isola dei Famosi 2018 : anticipazioni prima puntata - questa sera su Canale 5 : Al via la tredicesima edizione del reality di Canale 5: 17 Vip pronti alla sopravvivenza nell'Isola dell'Honduras.

Stefano De Martino all'isola dei Famosi : ecco il gesto di Belen Rodriguez : Stefano De Martino alla sua prima puntata dell'isola dei Famosi 2018 come inviato ha sbalordito tutti per la sua spontaneità, ironia e per il suo fisico niente male che ha sfoggiato in un apprezzabile ...