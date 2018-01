Liliana Segre a Radio 1 | ' A 80 anni dalle leggi razziali mi illudevo che fosse finita'

Liliana Segre torna al binario 21 e racconta il suo viaggio verso Auschwitz : “Qui ho smesso di essere una bambina come le altre” : “Il 5 settembre 1938 ho smesso di essere una bambina come le altre”. Parola di Liliana Segre, una delle poche testimoni ancora in vita della Shoah, appena nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un ‘segnale’ del Colle che ha scelto una sopravvissuta ai campi di sterminio come sua prima nomina, tra l’altro a una settimana dal Giorno della Memoria e nell’80esimo anniversario della promulgazione ...

Dal binario 21 la storia tutta milanese di Liliana Segre - la senatrice a vita custode della memoria : E qui a Milano si è sempre riusciti a tenere aperti canali di comunicazione che altrove, in Italia e nel mondo, si sono, invece, chiusi. Il tempo passa, la gente dimentica. C'è chi fa battute ...

Liliana Segre a Sky TG24 : 'Memoria? Non predico odio né vendetta' - : La nuova senatrice a vita, a Milano per la posa di nuove Pietre d'inciampo a memoria delle vittime del nazifascismo, spiega: "Non avrei mai pensato di sentire ancora nella mia lunga vita certi slogan".

Liliana Segre senatrice a vita - la sua nomina è una buona notizia. Ma non illudiamoci : Liliana Segre, superstite di Auschwitz, è stata nominata senatrice a vita dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Si può discutere sulla previsione costituzionale delle nomine di senatori a vita per capire se essa sia o meno un esempio di democrazia e se la proposta di riforma avanzata da Matteo Renzi di restringerla abbia senso. Tuttavia, questa disciplina oggi riceve una luce insperata, comunque meritata, da questa nomina, anche se con qualche ...

Chi è Liliana Segre - nominata senatrice a vita : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Liliana Segre, 87 anni, senatrice a vita per “aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale“. Quella di Segre è la prima nomina di Mattarella da quando è in carica. La vita di Liliana #Segre testimonianza di libertà. Da senatrice ci indicherà il valore della memoria. Una decisione preziosa a 80 anni dalle leggi razziali — Paolo Gentiloni ...

Ritratto di Liliana Segre - testimone della Shoah : Sono ormai passati trent'anni da quando Liliana Segre, classe 1930, ha cominciato la sua missione di ambasciatrice nelle scuole con il nobile e doloroso compito di portare la sua testimonianza dell'orrore della Shoah, la deportazione degli ebrei a causa delle leggi razziali. Deportazione di cui lei e milioni di altre persone furono vittime durante il periodo fascista, il delirio fascista e a cui riuscì a sopravvivere dopo aver perso nel lager di ...

Liliana Segre senatrice a vita L'ex ragazza scampata al lager : Invece non è cosi: nel 1990 comincia ad arpionare quei ricordi lancinanti, trasformandoli in schegge di cronaca. Una missione contro ogni forma di razzismo che ora diventa ufficialmente patrimonio di ...

Liliana Segre : 'Io - cacciata da scuola a 8 anni. La memoria contro l'indifferenza' : Liliana Segre ha la risata cristallina di una ragazza. 'Mi chiamano senatrice, ma lo sono da così poco tempo che non me ne rendo conto'. E adesso? 'Non posso darmi altra importanza che quella di ...

Liliana Segre - la nonna senatrice a vita : Sergio Mattarella nomina Liliana Segre, sopravvissuta alla shoah, senatrice a vita: ' è la memoria, Il vaccino contro l'indifferenza' dice la signora, ebea milanese, 87 anni, da tempo testimone dell'...

Liliana Segre senatrice a vita - è sopravvissuta ad Auschwitz : Una scelta non casuale quella del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha deciso di nominare senatrice a vita Liliana Segre, a pochi giorni dalla celebrazione della Giornata della memoria e a 80 anni dalle leggi razziali di cui fu vittima all’età di 8 anni. Deportata ad Auschwitz, è una dei 25 sopravvissuti tra i 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono internati nel campo di concentramento. Nata a Milano ...

Mattarella nomina Liliana Segre senatrice a vita : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato senatrice a vita, ai sensi dell’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, la dottoressa Liliana Segre per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale. Il decreto è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Paolo Gentiloni. Una ...

Liliana Segre senatrice a vita : Mattarella nomina la testimone-simbolo dei lager : Un testimone diretto dell'Olocausto è il primo senatore a vita nominato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Così l'88enne Liliana Segre, sopravvissuta ad...

Liliana Segre senatrice a vita | "Impegnoper la memoria e contro il razzismo" : Nata a Milano il 10 settembre 1930 è una dei 25 bambini italiani sopravvissuti, su 776, ai campi di concentramento nazisti. "Non posso darmi altra importanza che quella di essere un araldo, una persona che racconta ciò di cui è stata testimone", il suo primo commento dopo la nomina del presidente Mattarella