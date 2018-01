Li rubiamo in Duomo Banda di rom gestisce mercato nero di cellulari

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 23 gennaio 2018) Il racket dei telefonini rubati, gestiti da una "famiglia" di rom. Ci sono la signora anziana, i ragazzi, le ragazze. Tutti che si prodigano a Milano per rubare ingli smartphone ai malcapitati turisti o milanesi e poi li rivendono in una sorta didei.Il video choc è stato mandato in onda da Striscia la Notizia. L'inviato del tg stirico di Canale 5, Max Laudadio, ha verificato alcune segnalazioni arrivate alla redazione. Di fronte ad un internet point, infatti, è possibile acquistare merce rubata (in buono stato) spendendo poco. Il complice di Striscia si finge acquirente e di fronte all'internet point viene avvicinato da uno del locale che gli indica una signora nomade che, però, chiede di tornare quando arriveranno i nipoti. "Lo vendono a 400 euro", dice la nomade due giorni dopo all'orario ...