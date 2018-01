Leonardo | Atr triplica gli ordini nel 2017 a quota 113 | 80 consegne

: RT @leonard_berberi: Aerei regionali, nel 2017 @ATRaircraft (joint venture @Airbus-@leonardo_live) ha registrato 113 ordini fermi e consegn… - feof81 : RT @leonard_berberi: Aerei regionali, nel 2017 @ATRaircraft (joint venture @Airbus-@leonardo_live) ha registrato 113 ordini fermi e consegn… - leonard_berberi : Aerei regionali, nel 2017 @ATRaircraft (joint venture @Airbus-@leonardo_live) ha registrato 113 ordini fermi e cons… - CiroCierro : RT @guggamba: Leonardo, dagli Usa primo ordine del 2018 per Atr - alex_drastico72 : RT @MilanoFinanza: Leonardo, dagli Usa primo ordine del 2018 per Atr - AntoDiMario : RT @guggamba: Leonardo, dagli Usa primo ordine del 2018 per Atr -

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 23 gennaio 2018) In, il costruttore di turboprop ha venduto i suoi aerei in tutte le regioni del mondo e in particolare ha investito sui mercati in crescita. Atr ha anche sviluppato le sue capacità di supporto ...