Lega Serie A | spuntano Tavecchio e Tebas

Tavecchio presidente Lega Serie A/ È il candidato favorito : Lotito e Fassone saranno consiglieri federali : Tavecchio presidente Lega Calcio: l'ex presidente della FIGC è il candidato al momento favorito. C'è la mano di Urbano Cairo dietro l'operazione: oltre che il rinnovato appoggio di Lotito...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 22:29:00 GMT)

Shoah : club e Lega Serie A in visita al Binario 21 a Milano : Milano, 23 gen. (AdnKronos) - Giornata di raccoglimento e riflessione per il calcio italiano. Oltre cento rappresentanti dei club, accompagnati dal commissario della Lega Serie A Carlo Tavecchio e dal direttore generale Marco Brunelli, si sono recati nel pomeriggio in visita al Binario 21, luogo sim

TAVECCHIO PRESIDENTE Lega Serie A/ È il candidato favorito : la trama di Urbano Cairo con l'appoggio di Lotito : TAVECCHIO PRESIDENTE LEGA Calcio: l'ex PRESIDENTE della FIGC è il candidato al momento favorito. C'è la mano di Urbano Cairo dietro l'operazione: oltre che il rinnovato appoggio di Lotito...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 20:12:00 GMT)

Lega Serie A - Tavecchio può diventare presidente : Uscire dalla porta e rientrare dalla finestra. Potrebbe essere questo il destino di Carlo Tavecchio, estromesso dalla Federcalcio e destinato (forse) a guidare la Lega calcio, commissariata da nove mesi. Ieri è andato vicino all'elezione, con il presidente della Lazio Claudio Lotito suo forte sponsor. Venerdi prossimo potrebbe essere la volta buona, con la "mediazione" del presidente del Torino Urbano Cairo. Sarebbe lui, ...

Lega Serie A - Tavecchio favorito per la presidenza : ROMA - Non è cambiato nulla. Il 13 novembre ci hanno cacciato via dai Mondiali di Russia, Tavecchio ci ha rimesso il posto in Figc, si sono candidati addirittura in tre per prendere il suo posto (...

Diritti TV Serie A : offerte basse - la Lega tratta con Sky e Mediaset. Spunta BeinSport : ... dove vedere la partita (Serie A 22/01) Dove vedere Inter-Roma diretta TV e info streaming gratis oggi 21 gennaio Dove vedere Cagliari-Milan, diretta tv e live streaming Serie A oggi 21/1 Lazio-...

Diritti Tv Serie A/ Assemblea Lega - presentate 5 buste. Offerte al di sotto delle aspettative : Diritti tv Serie A: si sta tenendo l'Assemblea di Lega nella quale si discute dell'assegnazione per il prossimo triennio 2018-2021. Intanto Damiano Tommasi conferma la candidatura alla Figc(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 21:43:00 GMT)

DIRITTI TV SERIE A/ Assemblea Lega - presentate 5 buste. Tavecchio : nessuna offerta accettata - tutto privato : DIRITTI tv SERIE A: si sta tenendo l'Assemblea di Lega nella quale si discute dell'assegnazione per il prossimo triennio 2018-2021. Intanto Damiano Tommasi conferma la candidatura alla Figc(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 19:05:00 GMT)

Diritti tv Serie A/ Assemblea Lega - presentate 5 buste. Tommasi conferma la candidatura alla Figc : Diritti tv Serie A: si sta tenendo l'Assemblea di Lega nella quale si discute dell'assegnazione per il prossimo triennio 2018-2021. Intanto Damiano Tommasi conferma la candidatura alla Figc(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:00:00 GMT)

La replica della Lega di Serie A a Sarri : “Il calendario funziona così” : Al termine della gara vinta contro l’Atalanta Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha attaccato la composizione del calendario in conferenza stampa: “E’ una cosa che non esiste, una cazzata clamorosa. Alcune sono obbligate per la Champions, ma si doveva cercare una mediazione. E’ venuta fuori otto su otto in cui gioca dopo, come probabilità eravamo […] L'articolo La replica della Lega di Serie A a Sarri: “Il ...

La replica della Lega di Serie A a Sarri : “Il calendario funziona così” : Al termine della gara vinta contro l’Atalanta Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha attaccato la composizione del calendario in conferenza stampa: “E’ una cosa che non esiste, una cazzata clamorosa. Alcune sono obbligate per la Champions, ma si doveva cercare una mediazione. E’ venuta fuori otto su otto in cui gioca dopo, come probabilità eravamo […] L'articolo La replica della Lega di Serie A a Sarri: “Il ...

Figc - 11 club lanciano Lotito. E Lega di serie A è senza candidato : TORINO - Claudio Lotito avanza la sua candidatura per la presidenza della Federcalcio. Secondo quanto si apprende, il presidente della Lazio ha dichiarato in assemblea di avere il sostegno necessario ...

Figc : al via le consultazioni della Lega Serie A : Prendono il via le consultazioni fra la commissione ristretta della Lega Serie A e le componenti federali, a due giorni dalla scadenza del termine per le candidature per le elezioni della Federcalcio. ...

Figc - riunione delle componenti a Firenze : assente la Lega di Serie A : Si sono riunite a Firenze, nella sede della Lega Pro, tutte le componenti federali per valutare le candidature alle prossime elezioni per la presidenza della Figc. Presenti il presidente della Lega di ...