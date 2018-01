Lecce | Perucchini sulla graticola | ma è giusto?

: LECCE - Le pagelle: Di Piazza entra e cambia la partita. Arrigoni muro, Perucchini-Di Matteo pasticcioni •... - SalentoSport : LECCE - Le pagelle: Di Piazza entra e cambia la partita. Arrigoni muro, Perucchini-Di Matteo pasticcioni •... - filippo898 : RT @acarlino85: Le formazioni ufficiali #LecceCatania LECCE Perucchini; Lepore, Cosenza, Riccardi, Di Matteo; Armellino, Arrigoni, Mancosu;… - CataniaChannel : LECCE (4-3-1-2) 22 Perucchini; 10 Lepore, 5 Cosenza, 2 Riccardi, 3 Di Matteo; 29 Armellino, 6 Arrigoni, 4... - enzo958 : RT @SportSicilia: Formazione ufficiale #Lecce: Perucchini, Lepore, Cosenza, Riccardi, Di Matteo, Armellino, Arrigoni, Mancosu, Costa Ferrei… - Tommimeu : RT @Lecce_official: I giallorossi in campo alle ore 14.30 Lecce: Perucchini, Riccardi, Di Matteo, Mancosu, Cosenza, Arrigoni,... https://t.… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 23 gennaio 2018) In casaa tenere banco è il calciomercato, di certo molto interessante perchè ci sono diversi nomi che circolano attorno alla squadra giallorossa. Il più caldo resta ovviamente quello di Nicola Strambelli, calciatore molto criticato non tanto per le sue origini, quanto per le sue esultanze discutibili quando ha giocato e segnato contro ilin passato. Questa telenovela del calciomercato invernale è destinata a durare ancora qualche giorno perché, anche se in tanti credevano che l'ufficialità sarebbe arrivata nella giornata di lunedì, in realtà non ci sono ancora comunicati ufficiali nè del Matera nè del, nè tanto meno da parte dell'entourage del calciatore.- Catania: errore die tante polemiche Non è solo la questione Strambelli, però, ad essere molto calda nell'ambientese. In tanti, dopo la gara contro il Catania, hanno criticato il portiere ...