Le nuove date dell’instore tour di Emma Marrone per l’album Essere qui | tutti gli

Sfera Ebbasta soldout : aggiunte nuove date al “Rockstar tour 2018” : Considerato come uno dei migliori rapper della nuova scena contemporanea italiana e internazionale, Sfera Ebbasta, re della Trap all’italiana, è il personaggio più fresco e seguito del momento con oltre un milione di followers su Instagram. Durante lo “Sfera Ebbasta RockStar tour”, il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal nuovo album d’inediti RockStar (Universal/Def Jam), a pochissimi giorni dall’uscita già record assoluto di ...

F1 - Calendario Presentazioni Scuderie 2018 : tutte le date delle nuove monoposto. Ferrari e Mercedes insieme! : Siamo nel pieno dell’inverno ma la stagione della Formula Uno si avvicina a grandi passi. Il Mondiale scatterà a fine marzo, questo è il momento in cui si realizzano le vetture e poi si presentano ai media e al pubblico. In attesa dei test che ci sveleranno il potenziale delle varie monoposto, potremo gustarci Di seguito il Calendario delle Presentazioni delle varie Scuderie con tutte le date in cui vedremo da vicino le monoposto per il ...

nuove date ad aprile per il tour italiano di Bob Dylan : Roma – Il ritorno nel nostro paese di Bob Dylan annunciato a novembre ha già fatto il tutto esaurito. Il cantautore americano, assente dai palcoscenici Italiani dal 2015, aggiunge Nuove date al tour che lo porterà in Italia ad aprile. Al triplo appuntamento all’Auditorium Parco della Musica di Roma, seguito da Firenze, Mantova e Milano, […] L'articolo Nuove date ad aprile per il tour italiano di Bob Dylan sembra essere il primo su NewsGo.

KLIMAHOUSE 2018 : MyDATEC presenta Air4ONE - la soluzione 4 in 1 pensata per nuove costruzioni e ristrutturazioni che integra la produzione di acqua calda : MyDATEC, marchio Telema che propone sistemi innovativi per la climatizzazione ed il controllo della qualità dell’aria con recupero energetico per gli ambienti residenziali e del terziario, rinnova anche per quest’anno la propria partecipazione a KLIMAHOUSE, la più importante vetrina nazionale dedicata all’innovazione e all’efficienza in edilizia che si terrà a Bolzano dal 24 al 27 gennaio 2018 (STAND D24/58). All’interno di un contesto da sempre ...

nuove date per RockStar tour 2018 di Sfera Ebbasta : biglietti in prevendita anche per Roma e Firenze : Il RockStar tour 2018 di Sfera Ebbasta si arricchisce. Vengono annunciati nuovi appuntamenti in giro per l'Italia per i quali i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne da oggi, lunedì 15 gennaio. Dopo l’annuncio delle prime tappe, si aggiungono nuovi concerti al RockStar tour 2018 del rapper multiplatino Sfera Ebbasta atteso in tutta la penisola dal mese di aprile. Il debutto è in programma al Vox Club di Nonantola (Modena) ...

Tre nuove date per Max Nek Renga : ROMA, 10 GEN - Mancano meno di due settimane alla partenza di "Max Nek Renga, il tour", il live che vedrà Max Pezzali, Nek e Francesco Renga insieme nei palasport italiani e che partirà da Bologna il ...

'Max Nek Renga - Il Tour' : sold out e nuove date dal vivo per il trio CALENDARIO : ... Pala Partenope 3 febbraio " Acireale (CT), Pal'Art Hotel 4 febbraio " Reggio Calabria , Palasport 12 e 13 febbraio " Mantova , Pala Bam 16 febbraio " Padova , Arena Spettacoli Padova ...

Max - Nek - Renga : nuove date del tour dopo il sold out : Mancano meno di due settimane alla partenza di ‘Max Nek Renga, il tour’, l’imperdibile tour che vedrà Max Pezzali, Nek e Francesco Renga insieme protagonisti nei palasport delle principali città...

nuove date per il tour di Jovanotti : Lorenzo Live 2018 da record al Forum di Assago : Nuove date per il tour di Jovanotti vengono comunicate durante le festività natalizie. La tournée di concerti Lorenzo Live 2018, attesa per il prossimo anno, si impreziosisce di nuovi spettacoli dal vivo, tra i quali Nuove tappe al Mediolanum Forum di Assago (Milano) che consentono al'artista di trascorrere ben 12 serate nel palazzetto. Il tour 2018 di Jovanotti debutterà a Milano il 12 febbraio prossimo e oggi si arricchisce di due nuovi ...

Jovanotti - il regalo più atteso. Ecco le nuove date del tour! : Alle 15 del 25 dicembre , infatti, su Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it sarà trasmesso ' Oh, vita! Making an album ', il docu-film che racconta tutte le fasi della nascita del progetto ...

Maneskin mania - sold out il tour in meno di sei ore e aggiunte nuove date : È Maneskin mania. Dopo il grande successo a X Factor e il secondo gradino sul podio dell'undicesima edizione del talent di Sky , la band romana si sta togliendo le prime soddisfazioni. Dopo l'annuncio ...

Sold out ovunque - nuove date per il tour dei Maneskin : biglietti in prevendita su TicketOne : Al tour dei Maneskin si aggiungono nuovi concerti. Dopo il grande successo in prevendita e il Sold out immediato dei biglietti per tante delle tappe annunciate, Vivo Concerti comunica nuovi appuntamenti dal vivo per la band rivelazione di X Factor 11. I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili in prevendita su TicketOne dalle ore 10.00 di domani, venerdì 22 dicembre. Le nuove date del tour dei Maneskin nel 2018: GIOVEDÌ 8 MARZO ...

Biathlon - cresce la condizione di Nicole Gontier e Karin Oberhofer. Due nuove candidate per la staffetta azzurra? : Nel fine settimana di IBU Cup, due vecchie conoscenze della Coppa del Mondo di Biathlon hanno ottenuto risultati quantomeno interessanti ad Obertilliach: si tratta di Nicole Gontier e Karin Oberhofer, che nel mese di gennaio potrebbero meritare una convocazione nel massimo circuito ed essere valutate anche per un eventuale posto in staffetta alle Olimpiadi. Ovviamente, è tutto da valutare molto attentamente. Al momento, le quattro azzurre di ...

