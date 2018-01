L' avvocato del padre suicida di Frosinone | accusato dalla figlia di abusi | parla

L'avvocato Gian Paolo Babini candidato al Senato per il Popolo della Famiglia : ... si occupa di questioni bioetiche ed è ideatore di un blog che raccoglie materiali sulle persecuzioni e sulle discriminazioni dei cristiani nel mondo (www.maipiucristianfobia.org ). Il programma ...

Caso Mastursi - Fi : 'De Luca pagò l'avvocato coi soldi della Regione' : 'De Luca si è pagato l'avvocato del processo Mastursi con i soldi della Regione. Incredibile, ma è così'. Lo afferma Maria Grazia Di Scala, consigliere regionale di Forza Italia. 'Nella legge di ...

L’avvocato Giulia Bongiorno sarà candidata della Lega Nord come capolista in diversi collegi alle prossime elezioni : L’avvocato Giulia Bongiorno sarà candidata con la Lega Nord alle prossime elezioni. Bongiorno, diventata famosa per aver difeso l’ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti nel lungo processo per associazione a delinquere in cui fu prescritto per parte delle accuse e The post L’avvocato Giulia Bongiorno sarà candidata della Lega Nord come capolista in diversi collegi alle prossime elezioni appeared first on Il Post.

L’avvocato Giulia Bongiorno in campo con la Lega : “Colpita dalla nitidezza del pensiero di Salvini” : «Giulia Bongiorno si candida come capolista della Lega in diversi territori del Paese». Lo annuncia Matteo Salvini presentandosi in una conferenza stampa a Montecitorio con L’avvocato penalista che difese Giulio Andreotti e che è stata presidente della commissione Giustizia della Camera. «È - spiega Salvini - il segno di una Lega che cresce, coinvo...

Quindici anni senza Agnelli - l'eredità dell'avvocato : TORINO - Quindici anni fa Sergio Marchionne era un manager poco noto in Italia anche se già nel board di Torino e la Chrysler un nome dell'industria americana. Auto, camion e macchine agricole stavano ...

Bologna - avvocato : "Via dal tribunale per il velo islamico". Poi lok del Tar : Una 25enne di origine marocchina, praticante avvocato, ha denunciato di essere stata allontanata da un'aula di tribunale a Bologna perché indossava il velo islamico. La donna, Asmae Belfakir, ha ...

avvocato con velo islamico cacciata dal tribunale/ Bologna - il giudice : “per rispetto della nostra cultura” : Praticante Avvocato con velo islamico cacciata dal tribunale: Tar a Bologna, il giudice Mozzarelli “è per rispetto della nostra cultura e delle tradizioni”. Asmae Belfakir non ci sta(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 13:36:00 GMT)

Gli Agnelli - le case e quel Ferragosto dell'86 : il libro segreto di Gabetti - il Richelieu dell'avvocato : C'è un libro segreto che parla in qualche modo della famiglia più potente d'Italia, quella Agnelli . Ne parla su La Verità il giornalista Gigi Moncalvo . Il libro è quello che avrebbe scritto e mai ...

VALENTINO ROSSI/ Gli ex custodi gli fanno causa - l'avvocato della famiglia Untu : ecco cosa chiediamo... : VALENTINO ROSSI, nuovo guaio legale per il campione di Moto GP: gli ex custodi della sua villa gli hanno fatto causa per un ammontare di 144 mila euro(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 18:28:00 GMT)

Dentista ucciso ad Avellino : le dichiarazioni dell'avvocato De Maio Video : La nota rivista settimanale Giallo ha avuto modo di intervistare l'avvocato Benedetto De Maio, legale della famiglia di Ugo Masucci 73 anni al momento della morte. Stiamo parlando del Dentista ucciso nella sua villa ad #Avellino. De Maio ha dichiarato che molto probabilmente il poverino sia stato vittima di un tentativo di rapina finito male. Probabilmente Masucci è stato eliminato dal killer [Video] durante una colluttazione, dopo aver sorpreso ...

Briatore e la Gregoraci beccati così dall'avvocato : Guardate la sua faccia dopo la firma della separazione/ FOTO : La coppia, negli 11 anni passati insieme, ha messo al mondo un figlio: Nathan Falco. Padre e pargolo sono da poco stati in vacanza in Kenya, a Malindi, ma senza Elisabetta

Tutta la verità su Donnarumma : la lettera dell’avvocato a giugno e la minaccia di risolvere il contratto - i dettagli [FOTO] : Nella gara di Coppa Italia vinta dal Milan contro il Verona, Donnarumma è stato pesantemente contestato dai tifosi per il nuovo polverone scatenato da Raiola in merito ad una presunta “violenza morale” subita dal portiere al momento della firma sul rinnovo. Il numero 99 rossonero si è voluto sfogare su Instagram con un post rivolto ai tifosi: “E’ stata una brutta serata e non me l’aspettavo. Non ho mai detto ne ...

Guido Carlo Alleva premiato avvocato dell'Anno nel White Collar Crime : ... americane e cinesi" ha dichiarato l'Avvocato Alleva riguardo la globalizzazione del business e dell'economia. I Le Fonti Awards si tengono ogni anno e riconoscono i leader di settori nei campi ...

Esame avvocato 2017/ Terza prova - risultati : la traccia dell’atto giudiziario amministrativo (ultime notizie) : Esame di Stato per avvocati, bando 2017: verso i risultati, Terza prova. Oggi 14 dicembre l'atto giudiziario (civile, penale, amministrativo), è l'ultima prova scritta. Materie e tracce(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 13:55:00 GMT)